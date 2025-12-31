Первые Windows-ноутбуки на базе Snapdragon X2 Elite и X2 Plus дебютируют на следующей неделе

После анонса несколько месяцев назад, процессоры Snapdragon X2 Elite следующего поколения от Qualcomm для ПК на базе Windows должны появиться в новых ноутбуках на Windows, которые будут представлены на выставке CES 2026 на следующей неделе.

Новое поколение процессоров Snapdragon X2 Elite предложит более высокую производительность, автономность на несколько дней и революционные возможности при работе с искусственным интеллектом. Ранее Qualcomm заявила, что вычислительная производительность этих процессоров будет до 75 % выше, чем у первого поколения. А производительность их встроенного ядра в расчёте быстродействие на ватт потребляемой энергии вырастет более чем вдвое. Это означает, что они предложат лучшую производительность в играх при меньшем расходе заряда батареи. Встроенный в составе новых чипов нейропроцессор Hexagon NPU обещает производительность в 80 TOPS для INT8 — чуть ли не вдвое выше, чем предлагали чипы первого поколения с NPU всего на 45 TOPS.

Похоже, что настоящий дебют процессоров Snapdragon X2 Elite состоится именно на выставке CES 2026. Windows Latest сообщает, что компания Lenovo готовит к анонсу на мероприятии ноутбуки Lenovo Yoga Slim 7x, IdeaPad 5x 2-in-1, а также IdeaPad Slim 5x 13” и 15”. Не все модели получат флагманские чипы «Elite». Предположительно, модели IdeaPad будут оснащаться чипами Snapdragon X2 Plus.

Модель ноутбука Yoga Slim 7x будет оснащаться 18-ядерным вариантом Snapdragon X2 Elite (X2E-96-100), OLED-дисплеем с разрешением 2.8K и предложит до 29 часов автономной работы. Ноутбук сможет предложить до 32 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-9600 и NVMe-накопитель до 2 Тбайт. По слухам, стоимость устройства составит от $950, а дата запуска — второй квартал 2026 года. Вполне вероятно, что это будет не единственный ноутбук на Windows со Snapdragon X2 Elite, представленный на CES 2026, поскольку многие другие бренды также примут участие в выставке с большим количеством новых устройств.

Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 по информации Windows Latest предложит сенсорный OLED-экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей, до 32 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-9523 и NVMe-накопитель PCI 4.0 до 1 Тбайт. IdeaPad Slim 5x 13” будет оснащаться ЖК-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой 60 Гц, модель IdeaPad Slim 5x 15” оснащена OLED-экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Все три ноутбука работают на платформе Snapdragon X2 Plus.