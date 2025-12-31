MediaTek представила Dimensity 7100 — 6-нм чип для 5G-смартфонов среднего класса

Rjvgfybz MediaTek без громких анонсов опубликовала на сайте информацию о новом чипе для смартфонов среднего ценового сегмента. Dimensity 7100 описывается как 5G-процессор, который производится с использованием 6-нм технологии TSMC.

Конфигурацию MediaTek Dimensity 7100 едва ли можно назвать оригинальной: восьмиядерный центральный процессор включает четыре производительных ядра Arm Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четыре экономичных Cortex-A55 на 2,0 ГГц. Подобные схемы фигурируют и в других процессорах серии Dimensity 7000, но в данной модели MediaTek указывает на заметно ускорившийся запуск приложений и более комфортную работу с многозадачностью в сравнении с прочими чипами среднего класса.

За графику отвечает подсистема Arm Mali-G610, которая на 8 % быстрее, чем GPU на чипе Dimensity 7050. Важнейшим достоинством Dimensity 7100 объявляется энергоэффективность: по сравнению с предыдущей моделью она на 5 % выше в работе приложений, на величину до 16 % — при запуске мультимедиа, и на величину до 23 % — в части модема. Модем стандарта 3GPP Release 16 поддерживает подключение к сетям 5G и обеспечивает скорость до 3,3 Гбит/с на входящем канале; при длительных сеансах работы в сетях 5G экономить заряд батареи помогает технология MediaTek UltraSave 3.0+.

Поддерживается оперативная память LPDDR5 и встроенные накопители UFS 3.1; для связи с внешним миром предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. MediaTek Dimensity 7100 поддерживает 10-битную глубину цвета и дисплеи и возможностью воспроизведения HDR-видео. Камера может иметь разрешение до 200 мегапикселей, работать с HDR-изображением, многокадровым шумоподавлением и аппаратным ускорением в задачах распознавания лиц. Повысилась производительность в распознавании портретов и задачах автофокусировки. На уровне процессора поддерживаются быстрая зарядка на 45 Вт, универсальный протокол зарядки UFCS; предусмотрена новая система управления питанием на пониженном напряжении, что помогает продлить время автономной работы.