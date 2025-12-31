Сегодня 31 декабря 2025
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В историю XVII века теперь можно погрузиться и без подключения к интернету: «Смута», «Земский собор» и «Смутное время» получили офлайн-режим

Разработчики приключенческого боевика «Земский собор» и исторического ролевого экшена «Смута» из российской студии Cyberia Nova сообщили хорошую новость для сторонников долговечности выпущенных игр.

Источник изображений: Cyberia Nova

Источник изображений: Cyberia Nova

Как стало известно, «Смута», «Земский собор» и модули учебного пособия «Смутное время» («Москва», «Нижний Новгород», «Ярославль», «Белый город», «Казачий круг») в сервисе VK Play теперь поддерживают офлайн-режим.

Это означает, что игроки могут погрузиться в историю XVII века и без подключения к интернету: «Надеемся, что эта возможность сделает ваше путешествие по страницам русской истории ещё более удобным и захватывающим».

Разработчики предупредили, что в автономном режиме не выдаются достижения и не отслеживаются условия их получения. Если требования были выполнены офлайн, то для заработка трофея их нужно будет повторить онлайн.

Созданные офлайн локальные сохранения автоматически загрузятся в облачное хранилище (станут облачными) при следующем запуске «Смуты», «Земского собора» и «Смутного времени» с подключением к интернету.

Модули «Смутного времени» доступны бесплатно, а «Смута» и «Земский собор» продаются за деньги. До 11 января 2026 года в рамках зимней распродажи VK Play на покупке обеих игр можно сэкономить — 40 и 10 % соответственно.

«Земский собор» вышла 4 ноября эксклюзивно в VK Play и досталась купившим «Смуту» бесплатно. Пользовательский рейтинг игры в цифровом магазине VK составляет 8,0 из 10.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: земский собор, смута, cyberia nova, ролевой экшен, приключенческий экшен
