Сегодня 31 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Китайские аккумуляторы в электромобилях ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские аккумуляторы в электромобилях Tesla объявили чрезвычайно ненадёжными

Электромобили Tesla Model 3 и Y с аккумуляторами LG NCM811, которые производятся в китайском Нанкине, «демонстрируют чрезвычайно высокий процент отказов», выяснили эксперты EV Clinic. Считается, что выпущенные в Китае аккумуляторы отличаются более высоким качеством, но практика показала иное.

Источник изображения: evclinic.eu

Источник изображения: evclinic.eu

Специалисты EV Clinic сравнили эти элементы с батареями Panasonic NCA американского производства — последние служат заметно дольше и даже начинают работу с лучшими показателями. У большинства протестированных EV Clinic батарей LGES наблюдались многочисленные отказы элементов, и ремонту они не подлежат. Такие сбои учащаются при 250 тыс. км пробега — в случае Panasonic устраняемые неполадки проявляются после 400 тыс. км пробега.

Исправный элемент Panasonic обычно показывает внутренне сопротивление 10 МОм (мегаом), а произведённый в Нанкине элемент LG прямо на старте эксплуатации демонстрирует около 28 мОм (миллиом) — батареи Panasonic с таким показателем уже выходят из строя. Проблема связана с номером детали 17000012-00-B, и владельцам машин Tesla, которые обсуждают её в соцсетях, не удалось установить, какие батареи установлены на их электромобили, и какие машины затронуты. В EV Clinic уточнили, что проверили более 40 единиц из трёх магазинов, и в ближайшие два года число отказов может вырасти.

У LG подобные неприятности имели место и прежде — в 2021 году она была вынуждена выплатить General Motors $1,9 млрд за дефектные батареи для Chevrolet Bolt. Лучшими литийионными элементами хорватская EV Clinic назвала выпускаемые в США и Европе батареи Panasonic, LG Chem и Samsung SDI. Диагностика аккумуляторов на машине обходится в €1200, последующий ремонт — ещё €5500, а лучшим вариантом при неисправном аккумуляторе назвали его замену на подержанный Panasonic за €8000. Один из пользователей соцсетей отметил, что в проблеме будут винить LG, хотя более логично было бы задать эти вопросы Tesla, которая должна быть более осведомлена, что и у кого заказывает.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla похоронила многострадальный проект по выпуску аккумуляторов 4680, но это не точно
Хорошо уже было: Tesla начала готовить инвесторов к очередному обвалу продаж электромобилей
Илон Маск окончательно отрёкся от экологической миссии Tesla
Китайские власти упрекнули Нидерланды в бездействии относительно ситуации с захваченной Nexperia
CATL запустит массовое производство натрий-ионных аккумуляторов для электромобилей и не только в 2026 году
У обанкротившегося производителя электрических грузовиков Nikola остался один сотрудник и $556 млн убытков
Теги: tesla, lg, электромобиль, аккумулятор
tesla, lg, электромобиль, аккумулятор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.