Китайские аккумуляторы в электромобилях Tesla объявили чрезвычайно ненадёжными

Электромобили Tesla Model 3 и Y с аккумуляторами LG NCM811, которые производятся в китайском Нанкине, «демонстрируют чрезвычайно высокий процент отказов», выяснили эксперты EV Clinic. Считается, что выпущенные в Китае аккумуляторы отличаются более высоким качеством, но практика показала иное.

Специалисты EV Clinic сравнили эти элементы с батареями Panasonic NCA американского производства — последние служат заметно дольше и даже начинают работу с лучшими показателями. У большинства протестированных EV Clinic батарей LGES наблюдались многочисленные отказы элементов, и ремонту они не подлежат. Такие сбои учащаются при 250 тыс. км пробега — в случае Panasonic устраняемые неполадки проявляются после 400 тыс. км пробега.

Исправный элемент Panasonic обычно показывает внутренне сопротивление 10 МОм (мегаом), а произведённый в Нанкине элемент LG прямо на старте эксплуатации демонстрирует около 28 мОм (миллиом) — батареи Panasonic с таким показателем уже выходят из строя. Проблема связана с номером детали 17000012-00-B, и владельцам машин Tesla, которые обсуждают её в соцсетях, не удалось установить, какие батареи установлены на их электромобили, и какие машины затронуты. В EV Clinic уточнили, что проверили более 40 единиц из трёх магазинов, и в ближайшие два года число отказов может вырасти.

У LG подобные неприятности имели место и прежде — в 2021 году она была вынуждена выплатить General Motors $1,9 млрд за дефектные батареи для Chevrolet Bolt. Лучшими литийионными элементами хорватская EV Clinic назвала выпускаемые в США и Европе батареи Panasonic, LG Chem и Samsung SDI. Диагностика аккумуляторов на машине обходится в €1200, последующий ремонт — ещё €5500, а лучшим вариантом при неисправном аккумуляторе назвали его замену на подержанный Panasonic за €8000. Один из пользователей соцсетей отметил, что в проблеме будут винить LG, хотя более логично было бы задать эти вопросы Tesla, которая должна быть более осведомлена, что и у кого заказывает.