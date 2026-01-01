Последняя версия MacBook Air с чипом Intel, Apple Watch 5 и несколько других устройств получили статус винтажных

Компания Apple обновила список винтажных продуктов, добавив в него сразу несколько устройств. Помимо прочего, статус винтажного получил последний 13-дюймовый ноутбук MacBook Air на базе процессора Intel, iPhone 11 Pro и разные версии смарт-часов Apple Watch Series 5.

Последний MacBook Air с процессором Intel был выпущен в 2020 году. Вместе с ним винтажным стал iPhone 8 Plus с накопителем на 128 Гбайт (другие версии устройства внесены в список ранее), iPhone 11 Pro (iPhone 11 Pro Max добавлен в список осенью прошлого года), iPad Air 3 с поддержкой сотовой связи (модели с Wi-Fi это не касается).

В соответствии с правилами Apple, в категорию винтажных попадают устройства, официальные продажи которых прекратились более пяти лет назад. Производитель и авторизованные сервисные центры могут предлагать услуги по ремонту таких устройств, но только при наличии запасных частей. В дополнение к этому у Apple есть список устаревших устройств, куда попадает продукция, продажи которой прекратились более семи лет назад. Как правило, услуги по ремонту таких устройств не предоставляются. Однако обладатели ноутбуков MacBook имеют право на замену аккумулятора в течение 10 лет после прекращения производства, при условии, что запасные части есть в наличии.

Одновременно с расширением списка винтажных устройств Apple добавила один продукт в список устаревших. Речь о специальной версии наушников Beats Solo 3, которая была выпущена в 2018 году в честь 90-летия Микки Мауса. До этого момента данная версия наушников находилась в категории винтажных.