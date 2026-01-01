Сегодня 01 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости компьютеры и ноутбуки Apple Последняя версия MacBook Air с чипом Int...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Последняя версия MacBook Air с чипом Intel, Apple Watch 5 и несколько других устройств получили статус винтажных

Компания Apple обновила список винтажных продуктов, добавив в него сразу несколько устройств. Помимо прочего, статус винтажного получил последний 13-дюймовый ноутбук MacBook Air на базе процессора Intel, iPhone 11 Pro и разные версии смарт-часов Apple Watch Series 5.

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

Последний MacBook Air с процессором Intel был выпущен в 2020 году. Вместе с ним винтажным стал iPhone 8 Plus с накопителем на 128 Гбайт (другие версии устройства внесены в список ранее), iPhone 11 Pro (iPhone 11 Pro Max добавлен в список осенью прошлого года), iPad Air 3 с поддержкой сотовой связи (модели с Wi-Fi это не касается).

В соответствии с правилами Apple, в категорию винтажных попадают устройства, официальные продажи которых прекратились более пяти лет назад. Производитель и авторизованные сервисные центры могут предлагать услуги по ремонту таких устройств, но только при наличии запасных частей. В дополнение к этому у Apple есть список устаревших устройств, куда попадает продукция, продажи которой прекратились более семи лет назад. Как правило, услуги по ремонту таких устройств не предоставляются. Однако обладатели ноутбуков MacBook имеют право на замену аккумулятора в течение 10 лет после прекращения производства, при условии, что запасные части есть в наличии.

Одновременно с расширением списка винтажных устройств Apple добавила один продукт в список устаревших. Речь о специальной версии наушников Beats Solo 3, которая была выпущена в 2018 году в честь 90-летия Микки Мауса. До этого момента данная версия наушников находилась в категории винтажных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple обязали компенсировать £1,5 млрд пользователям App Store в Великобритании
Apple к концу года удалось уравновесить предложением возросший спрос на iPhone 17
Суд отклонил иск Masimo к американской таможне с требованием запретить импорт Apple Watch с функцией пульсоксиметра
Стало известно, над чем работает Apple: недорогая Vision Air, складной iPhone и не только
Apple не планирует выпускать новый Mac Pro
Придётся подождать: MacBook Pro получат сенсорный OLED-экран только с переходом на чипы Apple M6 Pro и M6 Max
Теги: apple, ноутбук, iphone
apple, ноутбук, iphone
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.