Neuralink начнёт массовое производство мозговых имплантов в 2026 году

Компания Neuralink, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску (Elon Musk), намерена начать «массовое производство» мозговых имплантатов и перейти к полностью автоматизированной хирургической процедуре по их установке в 2026 году. Об этом Маск написал в одном из недавних сообщений в соцсети X.

Напомним, Neuralink разрабатывает импланты для помощи парализованным людям. Первый пациент, которому вживили такой чип, смог буквально при помощи мысли взаимодействовать с видеоиграми, просматривать веб-контент и управлять курсором на ноутбуке.

Neuralink начала клинические испытания своего импланта на людях в 2024 году после того, как были решены вопросы безопасности, поднятые Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Первую заявку на проведение клинических испытаний на людях компания подала в 2022 году, но надзорное ведомство её отклонило.

В сентябре прошлого года Neuralink объявила, что в настоящее время 12 человек с тяжёлой формой паралича по всему миру получили импланты, благодаря чему у них снова появилась возможность взаимодействия с физическими устройствами. В середине прошлого года Neuralink сумела привлечь $650 млн инвестиций в ходе очередного раунда финансирования. Представители компании пока никак не комментировали заявление Маска о начале серийного производства имплантов.