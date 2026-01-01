Сегодня 01 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Китайская BYD показала самый слабый рост...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская BYD показала самый слабый рост продаж за пять лет

Рост продаж китайского автогиганта BYD замедлился до 7,73 % в 2025 году, что стало самым низким показателем за пять лет. Это произошло на фоне усиления конкуренции на внутреннем рынке и ослабления технологического лидерства компании.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Данные биржевой отчётности указывают на то, что продажи BYD в декабре упали на 18,3 % в годовом исчислении. Спад продолжается четвёртый месяц подряд и результат декабря стал крупнейшим месячным падением продаж почти за два года. В целом же за год продажи BYD выросли на 7,73 % до 4,6 млн электромобилей, что соответствует сниженному ранее целевому показателю. BYD снизила прогноз по целевому объёму продаж на 2025 год на 16 %, поскольку с июля наблюдается ослабление продаж на внутреннем рынке под давлением конкурентов, таких как Geely и Leapmotor.

Падение продаж авто BYD на внутреннем рынке происходит на фоне ослабления технологического лидерства компании. Об этом ранее писало китайское издание Southern Metropolis Daily со ссылкой на заявление председателя правления BYD Вана Чуаньфу (Wang Chuanfu), которое он сделал во время встречи с инвесторами в декабре. Он также заявил, что компания готовится представить важные инновации в 2026 году, но о чём именно идёт речь, не уточнил.

В феврале BYD реализовала поддержку автономного вождения в электромобилях по цене от $9555, а в марте представила две модели с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Однако эти усилия практически не помогли компании удержать долю рынка, которую она теряет в пользу конкурентов. В середине года автопроизводитель был вынужден замедлить производство и отложить планы по расширению мощностей.

BYD вынуждена всё больше полагаться на зарубежные рынки, чтобы компенсировать снижение продаж в Китае. Отметим, что продажи компании за рубежом выросли до рекордных 1 046 083 авто в 2025 году, что на 150,7 % больше по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Компания поставила цель продать 1,6 млн авто за пределами Китая в 2026 года, но не раскрыла общий целевой показатель по продажам.

Благодаря росту продаж электромобилей на 27,9 % до 2,26 млн машин в прошлом году, BYD, вероятно, впервые обгонит Tesla по годовым продажам авто такого типа. Этому способствовал стабильный рост в Европе, где BYD уверенно опережает американского автопроизводителя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi в этом году выпустит два гибридных кроссовера и пару обновлённых версий седана SU7
Илон Маск заявил, что Tesla Model Y остаётся самым продаваемым автомобилем уже третий год подряд
Китайские аккумуляторы в электромобилях Tesla объявили чрезвычайно ненадёжными
В Техасе «засветилась» пара прототипов роботакси Tesla Cybercab — пока что с рулевым колесом и водителем
Tesla похоронила многострадальный проект по выпуску аккумуляторов 4680, но это не точно
Хорошо уже было: Tesla начала готовить инвесторов к очередному обвалу продаж электромобилей
Теги: byd, продажи, электромобили
byd, продажи, электромобили
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.