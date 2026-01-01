Китайская BYD показала самый слабый рост продаж за пять лет

Рост продаж китайского автогиганта BYD замедлился до 7,73 % в 2025 году, что стало самым низким показателем за пять лет. Это произошло на фоне усиления конкуренции на внутреннем рынке и ослабления технологического лидерства компании.

Данные биржевой отчётности указывают на то, что продажи BYD в декабре упали на 18,3 % в годовом исчислении. Спад продолжается четвёртый месяц подряд и результат декабря стал крупнейшим месячным падением продаж почти за два года. В целом же за год продажи BYD выросли на 7,73 % до 4,6 млн электромобилей, что соответствует сниженному ранее целевому показателю. BYD снизила прогноз по целевому объёму продаж на 2025 год на 16 %, поскольку с июля наблюдается ослабление продаж на внутреннем рынке под давлением конкурентов, таких как Geely и Leapmotor.

Падение продаж авто BYD на внутреннем рынке происходит на фоне ослабления технологического лидерства компании. Об этом ранее писало китайское издание Southern Metropolis Daily со ссылкой на заявление председателя правления BYD Вана Чуаньфу (Wang Chuanfu), которое он сделал во время встречи с инвесторами в декабре. Он также заявил, что компания готовится представить важные инновации в 2026 году, но о чём именно идёт речь, не уточнил.

В феврале BYD реализовала поддержку автономного вождения в электромобилях по цене от $9555, а в марте представила две модели с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Однако эти усилия практически не помогли компании удержать долю рынка, которую она теряет в пользу конкурентов. В середине года автопроизводитель был вынужден замедлить производство и отложить планы по расширению мощностей.

BYD вынуждена всё больше полагаться на зарубежные рынки, чтобы компенсировать снижение продаж в Китае. Отметим, что продажи компании за рубежом выросли до рекордных 1 046 083 авто в 2025 году, что на 150,7 % больше по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Компания поставила цель продать 1,6 млн авто за пределами Китая в 2026 года, но не раскрыла общий целевой показатель по продажам.

Благодаря росту продаж электромобилей на 27,9 % до 2,26 млн машин в прошлом году, BYD, вероятно, впервые обгонит Tesla по годовым продажам авто такого типа. Этому способствовал стабильный рост в Европе, где BYD уверенно опережает американского автопроизводителя.