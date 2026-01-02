OpenAI фокусируется на разработке аудио ИИ для будущих аппаратных устройств

OpenAI делает большую ставку на аудио ИИ, сообщил ресурс The Information. По его данным, за последние два месяца компания объединила несколько инженерных, продуктовых и исследовательских групп в одну структуру с целью модернизации имеющихся аудиомоделей в рамках подготовки к выпуску персонального устройства, ориентированного на разговорный ИИ. Как ожидается, новинка появится на рынке примерно через год.

Этот шаг отражает направление, в котором движется вся технологическая индустрия, когда аудио ИИ или разговорный ИИ выходит на первый план, отметил TechCrunch. Умные колонки с голосовыми ассистентами уже стали неотъемлемой частью более чем трети домовладений в США. Компания Meta✴ недавно представила новую функцию своих умных очков Ray-Ban, которая позволяет с помощью массива из пяти микрофонов слышать разговоры в шумном помещении. В свою очередь, Google в июне начала экспериментировать с функцией аудиообзора, преобразующей результаты поиска в диалоговые резюме, а Tesla интегрирует ИИ-чат-бота Grok от xAI в системы своих электромобилей, благодаря чему разговорный голосовой ассистент (conversational voice assistant) сможет управлять всем — от навигации до климат-контроля — с помощью естественного диалога.

Не все инициативы в этом направлении ведут к успеху. Проект Humane по созданию смарт-броши AI Pin закончился полным провалом. Кулон Friend AI с поддержкой ИИ, призванный составить компанию пользователю в качестве собеседника и предлагаемый в качестве средства для борьбы с одиночеством, вызвал опасения по поводу конфиденциальности и, по всей видимости, тоже окажется невостребованным.

Форм-факторы могут быть разными, но основная идея заключается в том, разговорный ИИ — это интерфейс будущего. Новая аудиомодель OpenAI, выход которой запланирован на начало 2026 года, по сообщениям источников, будет звучать более естественно, делать уместные паузы, как настоящий собеседник, и даже говорить в то время, когда пользователь разговаривает, чего не могут делать современные ИИ-модели.

По словам источников, OpenAI планирует создать семейство устройств, которое, возможно, будет включать смарт-очки или умные колонки без экрана, для использования в большей мере в качестве ИИ-компаньона, чем ИИ-инструмента.