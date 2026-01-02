Сегодня 02 января 2026
Продажи Tesla в Европе продолжают падать...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Продажи Tesla в Европе продолжают падать, но только не в Норвегии

По данным национальной автомобильной ассоциации Франции (PFA), американская компания Tesla завершила неудачный для неё год в Европе резким снижением продаж новых электромобилей на нескольких основных рынках региона. Успех сопутствовал Tesla только в Норвегии, где электромобили как транспорт стали визитной карточкой страны. В остальных странах Европы продажи машин Tesla оказались для компании сплошным разочарованием.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как подсчитали в PFA, в декабре 2025 года американская компания зарегистрировала во Франции всего 1942 электромобиля, что на 66 % меньше, чем годом ранее. В Швеции в декабре продажи Tesla упали на 71 % и на 67 % за год.

Исключением из этой печальной статистики стала Норвегия, где в декабре компания зарегистрировала 5679 электромобилей, что почти на 90 % больше, чем годом ранее. Популярность Tesla на рынке этой страны обеспечил тот простой фактор, что 96 % купленных норвежцами новых машин были полностью электрическими.

Аналитики ожидают, что позднее в пятницу (2 января 2026 года) Tesla сообщит, что в четвертом квартале 2025 года мировые поставки электромобилей компании могли упасть примерно на 11 %. Ранее на этой неделе Tesla предприняла необычный шаг, самостоятельно опубликовав оценки своей работы независимыми аналитиками, которые были еще более пессимистичными и предполагали снижение продаж на 15 %.

Источник изображения: PFA

Источник изображения: PFA

Как полагает источник, спрос на машины Tesla в большинстве стран Европы резко упал отчасти из-за того, что главный исполнительный директор Илон Маск (Elon Musk) поддержал правых политиков и партии в таких странах, как Германия и Великобритания. Хотя Маск прогнозирует, что продажи электромобилей улучшатся после предложения полноценной системы автопилота, этап прохождения процедуры одобрения у местных регуляторов никто не отменял, а это может занять неопределённо долгое время.

Наконец, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, за первые 11 месяцев прошлого года продажи Tesla в Европе упали на 28 %, несмотря на то, что количество зарегистрированных электромобилей с аккумуляторными батареями в отрасли выросло на 27 %. Иными словами, электромобили конкурентов пользуются в Европе опережающим спросом, чем «Теслы».

Источник:

электромобили, tesla, продажи, европейцы
