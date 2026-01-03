SpaceX сократила число сводимых с орбиты спутников Starlink к концу 2025 года

Количество телекоммуникационных спутников SpaceX Starlink, которые сходят с орбиты и сгорают в атмосфере, существенно сократилось за последние месяцы. В период с июня по ноябрь компания свела с орбиты 218 спутников, тогда как за предыдущие шесть месяцев было уничтожено 472 аппарата.

Эта информация присутствует в последнем полугодовом отчёте SpaceX для Федеральной комиссии по связи (FCC) США и свидетельствует о том, что за последние месяцы компания вывела из эксплуатации большое количество старых спутников. Обычно срок службы спутника Starlink составляет пять лет, после чего он сводится с орбиты, входит в атмосферу Земли, где и сгорает. В некоторых случаях спутники уничтожаются досрочно, если в процессе эксплуатации выявляются неисправности или какие-то дефекты.

Однако группировка Starlink стала настолько большой (она насчитывает более 10 тыс. спутников), что около года назад количество сгорающих в атмосфере аппаратов SpaceX резко возросло. По данным источника, на тот период компания сводила с орбиты 4-5 спутников в день. Позднее SpaceX отчиталась об уничтожении 472 спутников в период с декабря 2024 года по май 2025 года.

Данные из нового отчёта компании указывают на то, что количество сводимых с орбиты телекоммуникационных аппаратов в последующие месяцы существенно снизилось. Из 218 уничтоженных в период с июня по ноябрь спутников 167 аппаратов относились к первому поколению группировки Starlink и использовались для обслуживания клиентов на ранних этапах более пяти лет назад.

Несмотря на то, что SpaceX, по-видимому, завершила массовый вывод из эксплуатации старых спутников, частота входа в атмосферу аппаратов Starlink по-прежнему высока по сравнению, например, с показателем 2023 года. По данным источника, SpaceX в общей сложности вывела на орбиту 10 801 спутник Starlink и к настоящему моменту из эксплуатации вывели 1391 аппарат или около 13 % от общей численности группировки. Сейчас 9 399 спутников Starlink продолжают функционировать, и в будущем количество сводимых с орбиты аппаратов снова может резко возрасти.

Данная проблема вызвала опасения по поводу потенциального негативного воздействия SpaceX на окружающую среду, поскольку сгорающие в атмосфере спутники могут выбрасывать вредные для озонового слоя Земли газы. Это может подготовить почву для проработки вопросов о том, что регуляторам следует подвергать спутниковые группировки экологической экспертизе. SpaceX в одном из отчётов для FCC указывала, что эксплуатация и свод спутников с орбиты «не оказывает существенного воздействия на окружающую среду на территории США». Компания также отмечала, что вероятность того, что более новые аппараты могут не полностью сгореть в атмосфере, в результате чего будет причинён вред людям на земле, составляет «менее 1 к 100 миллионам».