В течение года SpaceX удвоит производства терминалов Starlink — интернет из космоса может стать дешевле

Ранее в одном из отчётов SpaceX за 2025 год сообщалось, что в 2026 году компания намерена значительно увеличить производственные мощности своего завода в Бастропе, штат Техас, по сборке терминалов Starlink. Это решение связывают с растущим глобальным спросом на высокоскоростной интернет с низкими задержками. Так, к концу 2025 года года число пользователей Starlink в мире превысило 9 млн человек, увеличившись за год почти вдвое.

Изначально техасский завод выпускал около 15 000 антенн Starlink в день, что составляет примерно 105 000 изделий в неделю. Однако с расширением площадей приблизительно на 93 000 м² предприятие подготовило основу для увеличения объёмов производства.

«В 2026 году компания планирует удвоить производство комплектов Starlink на заводе в Бастропе, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоскоростной интернет с низкой задержкой, — говорится в сообщении. — Это увеличение позволит ещё больше расширить нашу вертикальную интеграцию в области литья под давлением, изготовления печатных плат и сборки узлов, что соответствует нашей стратегии по диверсификации цепочки поставок и поставке продукции, разработанной SpaceX и произведённой в США».

К концу года на всех трёх производственных площадках SpaceX в США — в Бастропе, Редмонде (штат Вашингтон) и Хоторне (Калифорния) — каждую неделю производились 170 тыс. комплектов Starlink. Увеличение объёмов производства способно снизить себестоимость продукции, хотя об этом пока никто официально не говорит. С прошлого года, например, компания начала эксперимент по продаже терминалов Starlink через торговые автоматы по цене менее $90. При продаже через офисы цена на терминалы с антеннами превышает $200.

Увеличение объёмов производства терминалов Starlink может потребоваться после развёртывания сервиса спутникового интернета в Индии, о чём уже почти есть договорённость. Также терминалы Starlink уже сыграли значительную роль на полях боевых столкновений в Европе и могут с такой же целью использоваться в Тихоокеанском регионе, где градус напряжённости не думает ослабевать. Одним словом, расход терминалов Starlink может резко возрасти в 2026 году, что бы это ни значило, к чему компания явно стремится успеть.