Сегодня 03 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика В течение года SpaceX удвоит производств...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В течение года SpaceX удвоит производства терминалов Starlink — интернет из космоса может стать дешевле

Ранее в одном из отчётов SpaceX за 2025 год сообщалось, что в 2026 году компания намерена значительно увеличить производственные мощности своего завода в Бастропе, штат Техас, по сборке терминалов Starlink. Это решение связывают с растущим глобальным спросом на высокоскоростной интернет с низкими задержками. Так, к концу 2025 года года число пользователей Starlink в мире превысило 9 млн человек, увеличившись за год почти вдвое.

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Изначально техасский завод выпускал около 15 000 антенн Starlink в день, что составляет примерно 105 000 изделий в неделю. Однако с расширением площадей приблизительно на 93 000 м² предприятие подготовило основу для увеличения объёмов производства.

«В 2026 году компания планирует удвоить производство комплектов Starlink на заводе в Бастропе, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоскоростной интернет с низкой задержкой, — говорится в сообщении. — Это увеличение позволит ещё больше расширить нашу вертикальную интеграцию в области литья под давлением, изготовления печатных плат и сборки узлов, что соответствует нашей стратегии по диверсификации цепочки поставок и поставке продукции, разработанной SpaceX и произведённой в США».

К концу года на всех трёх производственных площадках SpaceX в США — в Бастропе, Редмонде (штат Вашингтон) и Хоторне (Калифорния) — каждую неделю производились 170 тыс. комплектов Starlink. Увеличение объёмов производства способно снизить себестоимость продукции, хотя об этом пока никто официально не говорит. С прошлого года, например, компания начала эксперимент по продаже терминалов Starlink через торговые автоматы по цене менее $90. При продаже через офисы цена на терминалы с антеннами превышает $200.

Увеличение объёмов производства терминалов Starlink может потребоваться после развёртывания сервиса спутникового интернета в Индии, о чём уже почти есть договорённость. Также терминалы Starlink уже сыграли значительную роль на полях боевых столкновений в Европе и могут с такой же целью использоваться в Тихоокеанском регионе, где градус напряжённости не думает ослабевать. Одним словом, расход терминалов Starlink может резко возрасти в 2026 году, что бы это ни значило, к чему компания явно стремится успеть.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX сократила число сводимых с орбиты спутников Starlink к концу 2025 года
Starlink снизит орбиту спутников для повышения безопасности в космосе
Внезапно сломавшийся спутник Starlink сфотографировали, пока он не рухнул на Землю
Межзвёздная комета 3I/ATLAS проигнорировала попытку учёных связаться с ней по радио
Масштабы спутниковых радиочастотных помех радиоастрономии для многих стали неожиданностью
Продажи Tesla в Европе продолжают падать, но только не в Норвегии
Теги: starlink, spacex, спутниковый интернет
starlink, spacex, спутниковый интернет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.