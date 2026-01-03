Сегодня 03 января 2026
Microsoft втихую прикрыла официальную возможность активации Windows без интернета
Microsoft втихую прикрыла официальную возможность активации Windows без интернета

Microsoft без лишнего шума отменила возможность автономной активации Windows с помощью телефона. Как пишет ресурс Neowin, первые сообщения пользователей о том, что они больше не могут активировать ОС таким способом, появились в прошлом месяце.

Пользователь с ником 3K разместил тогда запрос по этому поводу на официальном форуме сообщества Microsoft Learn. При этом он сослался на официальную статью службы поддержки компании, в которой сообщалось, что пользователь «получит возможность активировать свое устройство по телефону». Для этого, как пояснялось в статье, необходимо перейти в меню «Активация» в системных настройках, выбрав «Пуск» > «Настройки» > «Система» > «Активация». После этого в разделе «Активировать Windows сейчас» необходимо выбрать опцию «Активировать по телефону», чтобы выполнить активацию Windows этим способом.

Однако этот способ больше не работает, подтвердил другой пользователь, Бен Кляйнберг, в своём YouTube-канале. Он рассказал, что теперь при попытке активировать ОС, позвонив по номеру телефона службы активации продуктов Microsoft, автоматический голосовой ответ гласит: «Поддержка активации продуктов перенесена в онлайн-режим. Для самого быстрого и удобного способа активации вашего продукта, пожалуйста, посетите наш онлайн-портал активации продуктов по адресу aka.ms/aoh».

Данная ссылка ведёт пользователей на портал Microsoft для онлайн-активации. Это означает, что офлайн-способы активации Windows больше недоступны, несмотря на то, что официальная документация поддержки компании утверждает обратное.

Теги: microsoft, windows, операционная система
