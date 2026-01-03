Microsoft втихую прикрыла официальную возможность активации Windows без интернета

Microsoft без лишнего шума отменила возможность автономной активации Windows с помощью телефона. Как пишет ресурс Neowin, первые сообщения пользователей о том, что они больше не могут активировать ОС таким способом, появились в прошлом месяце.

Пользователь с ником 3K разместил тогда запрос по этому поводу на официальном форуме сообщества Microsoft Learn. При этом он сослался на официальную статью службы поддержки компании, в которой сообщалось, что пользователь «получит возможность активировать свое устройство по телефону». Для этого, как пояснялось в статье, необходимо перейти в меню «Активация» в системных настройках, выбрав «Пуск» > «Настройки» > «Система» > «Активация». После этого в разделе «Активировать Windows сейчас» необходимо выбрать опцию «Активировать по телефону», чтобы выполнить активацию Windows этим способом.

Однако этот способ больше не работает, подтвердил другой пользователь, Бен Кляйнберг, в своём YouTube-канале. Он рассказал, что теперь при попытке активировать ОС, позвонив по номеру телефона службы активации продуктов Microsoft, автоматический голосовой ответ гласит: «Поддержка активации продуктов перенесена в онлайн-режим. Для самого быстрого и удобного способа активации вашего продукта, пожалуйста, посетите наш онлайн-портал активации продуктов по адресу aka.ms/aoh».

Данная ссылка ведёт пользователей на портал Microsoft для онлайн-активации. Это означает, что офлайн-способы активации Windows больше недоступны, несмотря на то, что официальная документация поддержки компании утверждает обратное.