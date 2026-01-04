В Норвегии уже почти все новые зарегистрированные автомобили — электрические

Общемировая тенденция на снижение продаж электромобилей в пользу гибридов обошла стороной Норвегию, где почти все вновь зарегистрированные автомобили — электрические, пишет TechSpot. По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), в 2025 году в Норвегии на электромобили приходилось 95,5 % всех вновь зарегистрированных моделей, в том числе, в ноябре — 95,9 %, в декабре — 98 %.

В 2025 году большинство новых зарегистрированных автомобилей с бензиновыми двигателями в стране были гибридами, спортивными моделями или предназначенными для служб экстренного реагирования. Первенство по продажам в Норвегии принадлежит электрокроссоверу Tesla Model Y, за которым следуют такие модели, как VW ID.4, Skoda Enyaq и Volvo EX30.

Tesla также с большим отрывом сохраняет лидерство в Норвегии среди автомобильных брендов, немного увеличив свою долю рынка в прошлом году до 19,1 %. В отличие от этого, в США, Китае и большей части Европы продажи Tesla упали на фоне отмены субсидий на электромобили и недовольства пользователей участием гендиректора Илона Маска (Elon Musk) в политике. Мировые продажи Tesla упали в прошлом году на 9 % и вдобавок её признали в Америке наименее надежным автомобильным брендом.

Снижение спроса на электромобили особенно заметно в Соединённых Штатах. Например, в прошлом году Ford прекратила выпуск полностью электрического F-150 Lightning, переключившись на производство гибридных моделей. В Европе недавно признали неактуальными планы запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми двигателями к 2035 году.

В Норвегии продолжают выплачивать значительные субсидии на электромобили, а также растут пошлины на модели с бензиновыми двигателями. Электромобили стоимостью менее $30 тыс. по-прежнему освобождены от налога на добавленную стоимость, и покупатели спешили совершить покупки до 1 января 2026 года, поскольку на более дорогие электромобили увеличили НДС на $5 тыс.

В прошлом году китайский автопроизводитель BYD увеличил продажи в Норвегии более чем вдвое, его рыночная доля выросла с 2,1 до 3,3 %. Хотя в Норвегии BYD значительно отстаёт от Tesla, в глобальном масштабе он её опередил, став ведущим мировым продавцом электромобилей с увеличением продаж более чем на 28 % в 2025 году.