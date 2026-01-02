BYD окончательно разгромила Tesla на рынке электромобилей — теперь по годовым продажам

Годовое снижение продаж электромобилей компании Tesla в 2025 году на 8,6 % выдвинуло на первое место в мире на этом рынке китайскую компанию BYD, хотя для последней прошедший год тоже оказался сложным. Впервые Tesla уступила ближайшему сопернику в годовом отношении. По мнению главы Tesla — Илона Маска, это тактическое поражение, тогда как стратегическая победа останется за его компанией.

Издание Bloomberg приводит официальные данные Tesla, которые сообщают о снижении поставок электромобилей бренда в четвёртом квартале на 16 % — до 418 227 штук. Это даже хуже, чем было представлено ранее со ссылкой на независимых аналитиков. Компания BYD, напротив, увеличила продажи электромобилей как за квартал, так и за весь год, поставив почти 2,26 млн электромобилей против 1,64 млн у Tesla.

За последние месяцы Илон Маск предпринял ряд действий, чтобы отвлечь внимание от падения продаж Tesla, например, представил своё видение о прогрессе по созданию бизнеса роботакси. Пока этот бизнес находится в зачаточном состоянии и больше похож на очковтирательство. Тем не менее, в перспективе всё может измениться, как и может вернуть второе дыхание машинам Tesla полный автопилот. Компания ещё может выиграть в процессе долгосрочной стратегической игры, уступив сейчас тактически.

Для BYD переломным мог стать ещё 2024 год, но тогда Tesla удалось сохранить небольшое преимущество — она опередила китайского конкурента на несколько тысяч машин. Год 2025 внёс больше корректив в расстановку сил, показав, что BYD достойна выйти на первое место.

Как отмечает источник, на Уолл-стрит усиливается скепсис в отношении перспектив продаж Tesla в 2026 году. Два года назад аналитики предсказывали, что Tesla продаст более 3 млн электромобилей. Теперь в среднем ожидается снижение продаж примерно до 1,8 млн машин.

Согласно раннему анонсу компании, хитом 2026 года должен был стать электромобиль Cybercab без руля и педалей. Но уже к концу 2025 года появилась информация, что регулятор может потребовать установки этих компонентов управления машиной, сведя на нет всю необычность модели.