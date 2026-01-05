Сегодня 05 января 2026
Тайвань усилил обвинения против Tokyo Electron по делу о краже технологий TSMC

В прошлом году японский производитель оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron оказался замешан в расследовании по факту предполагаемого промышленного шпионажа за тайваньским контрактным производителем чипов TSMC. Тайваньские органы правосудия на этой неделе выдвинули новые обвинения в адрес локального представительства японской компании.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Следователи теперь обвиняют в промышленном шпионаже не только бывшего сотрудника TSMC по фамилии Чэнь (Chen), но и ещё одного бывшего сотрудника тайваньской компании с такой же фамилией, а также бывшего сотрудника тайваньского представительства Tokyo Electron по фамилии Лу (Lu). Сторона обвинения запрашивает у суда наказание в виде семи лет тюремного заключения для первого из носителей фамилии Чэнь, восьми лет и восьми месяцев заключения для его однофамильца, а Лу должен отделаться одним годом заключения, если суд удовлетворит запрос прокуратуры.

Кроме того, тайваньское представительство Tokyo Electron может столкнуться с необходимостью выплаты дополнительного штрафа на сумму $795 000, вдобавок к уже затребованному в декабре штрафу в размере $3,8 млн. После заключения первого подозреваемого в августе прошлого года под стражу тайваньская прокуратура обвинила местное представительство Tokyo Electron в нарушении законов, охраняющих промышленные секреты Тайваня. По версии следствия, два Чэня пытались воспроизвести полученные незаконным путём технологические решения TSMC, а Лу обвиняется в попытках уничтожить улики. Следствием установлено, что облачное хранилище тайваньского подразделения Tokyo Electron содержало информацию, составляющую коммерческую тайну TSMC.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tsmc, tokyo electron, промышленный шпионаж, тайвань, судебное разбирательство
