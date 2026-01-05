Сегодня 05 января 2026
Безумные инвестиции в ИИ рискуют разогнать мировую инфляцию в 2026 году

Риски ускорения инфляции, по мнению опрошенных Reuters отраслевых аналитиков, мало учитывались на фоне бума ИИ в прошлом году, но они могут стать более явными в текущем, поскольку количество направляемых на развитие профильной инфраструктуры средств и не думает сокращаться.

Источник изображения: Nvidia

Как отмечает Reuters, текущая политика монетарных властей многих регионов, включая США, подразумевает снижение ставки рефинансирования, что способствует насыщение экономики деньгами, но вызывает риски ускорения инфляции. Акции компаний технологического сектора в США обеспечили половину прироста фондовых индексов в прошлом году, они выросли в цене на десятки процентов и достигли рекордных котировок. В Европе и Азии фондовые рынки также находились на пике. При сохранении текущей монетарной политики властей указанных регионов к концу текущего года мировая инфляция имеет вполне реальные шансы значительно ускориться, по словам аналитиков Royal London Asset Management.

При этом ужесточение монетарной политики, выражающееся в повышении ключевой ставки, способно вызвать отток средств инвесторов с рынка ИИ и привести к снижению котировок его участников. Бум ИИ уже оказывает заметное влияние на рынки памяти и прочих полупроводниковых компонентов, а также тарифы на электроэнергию в тех регионах, где бурное развитие вычислительной инфраструктуры ИИ не подкреплено пропорциональным расширением энергетических мощностей. При текущих объёмах вложений в сферу ИИ к концу 2027 года властям США вряд ли удастся удержать инфляцию в пределах 2 %, как они планируют.

В условиях растущих инфляционных рисков инвесторы могут перестать вкладывать свои средства в акции компаний технологического сектора и переключиться на защитные инструменты вроде казначейских облигаций. По мнению экспертов Deutsche Bank, к 2030 году капитальные затраты на развитие инфраструктуры ИИ могут достичь $4 трлн, а дефицит чипов и электроэнергии дополнительно будут способствовать росту сопутствующих затрат по спирали. Многих инвесторов это отпугнёт от сегмента ИИ, финансировать профильные проекты станет всё сложнее. При этом потребительские цены вырастут, как это уже можно наблюдать на рынке микросхем памяти.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, инвестиции, аналитика, инфляция, финансы
