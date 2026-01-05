Моддер показал вырезанную сюжетную главу ремейка Resident Evil 4, в которой нужно было играть за Эшли

У игр прославленной серии хорроров Resident Evil от Capcom богатая история вырезанного контента, и вышедший в 2023 году ремейк культового экшена Resident Evil 4 исключением не стал.

Шотландский моддер и блогер Майкл Кемп (Michael Kemp), более известный под псевдонимом Thekempy, в недавнем ролике рассказал о вырезанном из ремейка Resident Evil 4 целом стартовом уровне.

По словам Кемпа, в файлах релизной версии игры сохранилось достаточно материалов (заставочных роликов или врагов среди них нет), чтобы восстановить хронологию событий этой нулевой главы.

Так, ремейк Resident Evil 4 должен был начинаться с секции в тёмном лесу, где Эшли натыкается на обряд жертвоприношения — отрывки из этого уровня можно наблюдать в анонсирующем и сюжетном трейлерах игры, вышедших в 2022 году.

После обнаружения культистами героиня пускается в бега. В рамках секции Эшли прокрадывается мимо патрульного ганадо, наблюдает за транспортировкой Луиса и в итоге оказывается схвачена.

Почему Capcom в конечном счёте отказалась от нулевой главы, хотя частично её построила (и демонстрировала в трейлерах), неясно. Thekempy предполагает, что уровень негативно сказывался на темпе игры.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S, а впоследствии добрался до iPhone 15 Pro, iPad и Mac. Прошлой весной продажи игры превысили 10 млн копий, а к настоящему моменту достигли 11,1 млн.