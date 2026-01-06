Nvidia наблюдает высокий спрос на H200 в Китае и обладает достаточными запасами ускорителей для его удовлетворения

Делегация руководства Nvidia в Лас-Вегасе на выставке CES 2026 включала не только основателя Дженсена Хуанга (Jensen Huang), но и финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress). Они охарактеризовали спрос на ускорители H200 в Китае как сильный, а также пояснили, что компания подала заявки на получение соответствующих экспортных лицензий, позволяющих начать поставки этих изделий в КНР. Продукции этого вида у Nvidia достаточно, чтобы покрыть спрос в Китае.

Напомним, что ускорители H200 с архитектурой Hopper в Китай ранее официально не поставлялись, они должны стать самыми производительными из ассортимента доступных на местном рынке клиентам Nvidia решений. В декабре президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о готовности разрешить поставки H200 в Китай в обмен на 25 % выручки от их реализации. Как пояснила Колетт Кресс, компания Nvidia уже подала заявки на получение экспортных лицензий и ждёт их получения, чтобы приступить к поставкам H200 на китайский рынок.

По словам представителей Nvidia, для стабильных поставок ускорителей Nvidia в Китай потребуется согласие обеих сторон на уровне правительств. Как известно, китайские власти не очень приветствуют идею расширения ассортимента импортных ускорителей, ратуя за импортозамещение в этой сфере. Не исключено, что возможность закупать H200 для китайских клиентов Nvidia будет соседствовать с необходимостью приобретать в определённой пропорции продукцию китайских разработчиков.

Трое из четырёх ближайших конкурентов Nvidia в Китае уже вышли на фондовый рынок для привлечения инвестиций через биржу, четвёртый в лице Suiyuan Technology собирается сделать это в обозримом будущем. Инвесторы полагают, что появление H200 на китайском рынке окажет краткосрочное негативное влияние на позиции китайских конкурентов, но в дальнейшем они смогут предложить более совершенные продукты.