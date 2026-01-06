Сегодня 06 января 2026
Роботакси на технологиях Nvidia появятся в 2027 году — и сразу предложат автопилот 4-го уровня

Классификация SAE предполагает, что автопилот четвёртого уровня оставляет возможность вмешательства человека в процесс управления транспортом, но не требует этого в большинстве случаев. Nvidia считает, что роботакси с автопилотом этого предпоследнего уровня выйдут на линию в 2027 году при её активном участии.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как отмечает CNBC, глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) с трибуны начавшей свою работу в Лас-Вегасе выставки CES 2026 заявил, что технологии автопилота на транспорте для компании являются второй по важности растущей категорией после искусственного интеллекта. Кроме того, они в совокупности с робототехникой являются важным «физическим воплощением» технологий искусственного интеллекта.

Nvidia сейчас работает со своими партнёрами над созданием роботакси с четвёртым уровнем автономности, чтобы вывести их на маршруты уже в 2027 году. Над решениями для автопилота на транспорте Nvidia работает с 2015 года, но в предыдущем фискальном квартале они в совокупности с робототехническими технологиями обеспечили не более 1 % всей выручки Nvidia, хотя в абсолютном выражении соответствующая сумма в $592 млн и не кажется такой уж скромной.

Технологии Nvidia лягут в основу транспортных средств Mercedes-Benz, которые уже к концу текущего года смогут самостоятельно передвигаться по улицам крупных городов типа Сан-Франциско. По словам главы Nvidia, однажды количество автономно управляемых машин на дорогах планеты достигнет 1 млрд штук. В их число войдёт как личный транспорт, так и предоставляемый на правах краткосрочной аренды. В настоящее время технологии автопилота Nvidia соответствуют уровню «2++» по классификации SAE.

На CES 2026 представители компании пояснили, что фирменная экосистема DRIVE Hyperion уже включает крупнейших поставщиков автокомпонентов типа Bosch, Magna и ZF Group. Компании Sony и Hesai будут снабжать партнёров Nvidia датчиками для бортовых видеокамер и лидарами соответственно. В состав платформы DRIVE Hyperion входят два чипа Drive AGX Thor с архитектурой Blackwell, обеспечивая быстродействие свыше 2000 терафлопс при операциях с данными типа FP4.

Одним из анонсов Nvidia на CES 2026 стал дебют ИИ-модели Alpamayo с открытым исходным кодом, которая относится к классу «рассуждающих». Компания Mercedes-Benz будет использовать её для CLA с первого квартала текущего года в США, а в Европе аналогичный шаг будет сделан в следующем квартале. До конца года Mercedes-Benz CLA с ИИ-моделью Alpamayo появится и на азиатском рынке. Уровень автоматизации управления в данном случае характеризуется как «продвинутый второй». Аппаратная часть бортовой системы активной помощи водителю подразумевает наличие 30 датчиков, включая 10 камер, пять радаров и 12 ультразвуковых сенсоров.

По словам главы Nvidia, модель Alpamayo не только просчитывает траекторию движения объектов на дороге, но и подкрепляет свои расчёты определёнными логическими выводами. Предвидя самые неблагоприятные сценарии, модель позволяет повысить надёжность работы автоматики. Исходный код Alpamayo остаётся открытым, позволяя сторонним разработчикам свободно использовать её для собственных нужд. Кроме того, разработчики смогут совершенствовать свои производные модели в фирменном виртуальном симуляторе Nvidia. Как ожидается, обучение модели силами Nvidia и ближайших партнёров будет осуществляться преимущественно с использованием серверных систем на основе ускорителей с передовой архитектурой Rubin.

Источники:

Теги: nvidia, автопилот, ии, роботакси
