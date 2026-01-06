Сегодня 06 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Представлен второй электромобиль Sony — ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен второй электромобиль Sony — а дебютный Afeela 1 поступит в продажу до конца года

На волне всеобщего увлечения электромобилями Sony и Honda несколько лет назад создали совместное предприятие, после чего долго демонстрировавшийся прототип Afeela 1 в исполнении Sony получил шансы на серийное производство. Партнёры на CES 2026 заявили, что на американском рынке машина появится до конца этого года, попутно была продемонстрирована вторая модель этого совместного предприятия.

Источник изображений: Sony Honda Mobility

Источник изображений: Sony Honda Mobility

Незатейливое обозначение Afeela Prototype 2026 скрывает машину с покатым силуэтом и увеличенным дорожным просветом, что для Honda не является каким-то новым жанром. Серийное воплощение новинки должно будет поступить на рынок США в 2028 году. Между тем, Afeela 1 (на фото ниже слева) до конца текущего года поступит в продажу на территории Калифорнии, а в 2027 году выйдет в Аризоне и Японии. Компания SHM даёт понять, что в будущем машины этого СП будут полагаться на электронные компоненты Qualcomm Technologies. Впрочем, Sony со своей стороны берётся за оснащение бортовых систем датчиками изображений, которые нужны для активной помощи водителю. Начиная с уровня автономности L2+, компания намеревается в будущем достичь уровня L4, который подразумевает весьма редкое вмешательство человека в процесс управления машиной.

Бортовая информационно-развлекательная система будет использовать «персонального ассистента» на базе разработок OpenAI, опираясь на облачную инфраструктуру Microsoft Azure. Кроме того, SHM предоставит сторонним разработчикам доступ к своей платформе, позволяя создавать различные приложения для автомобилистов. SHM рассчитывает и на создание сервисов в области мобильности, которые будут предоставлять участникам вознаграждение в форме криптовалюты.

Свой концепт Vision-S компания Sony возила в Лас-Вегас с завидным постоянством с 2020 года, пока в 2022 году не создала совместное предприятие Sony Honda Mobility, основной задачей которого стало производство и обслуживание совместно разрабатываемых электромобилей. Дебютная Afeela 1 оценивается примерно в $90 000, но рынок США неплохо защищён от китайских моделей заградительными пошлинами, поэтому некоторые шансы на успех у первенца СП на региональном рынке всё же сохраняются. Выпуском этих электромобилей занимается предприятие Honda в штате Огайо. До начала поставок серийных машин обладателям предварительных заказов поэтапно будут предложены пробные поездки на них. Sony рассматривает данный проект в большей мере, как возможность продемонстрировать свой потенциал в сфере создания автомобильной электроники. Помимо фирменных датчиков изображения, Afeela 1 оснащена серьёзными развлекательными технологиями Sony с элементами дополненной реальности. Игры с PlayStation 5 можно будет транслировать напрямую на центральный дисплей машины.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
PlayStation на колёсах: электромобиль Sony и Honda сможет запускать игры через Remote Play
Sony и Honda запустили предсерийное производство электромобилей Afeela 1 в США
Sony и Honda открыли предзаказы на совместный электромобиль Afeela — от $89 900, но поставки начнутся не скоро
Роботакси на технологиях Nvidia появятся в 2027 году — и сразу предложат автопилот 4-го уровня
Nvidia наблюдает высокий спрос на H200 в Китае и обладает достаточными запасами ускорителей для его удовлетворения
Withings представила «станцию долголетия» — умные весы Body Scan 2 с мониторингом метаболизма и здоровья сердца
Теги: sony, honda, sony honda mobility, электромобиль, ces 2026
sony, honda, sony honda mobility, электромобиль, ces 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.