Представлен второй электромобиль Sony — а дебютный Afeela 1 поступит в продажу до конца года

На волне всеобщего увлечения электромобилями Sony и Honda несколько лет назад создали совместное предприятие, после чего долго демонстрировавшийся прототип Afeela 1 в исполнении Sony получил шансы на серийное производство. Партнёры на CES 2026 заявили, что на американском рынке машина появится до конца этого года, попутно была продемонстрирована вторая модель этого совместного предприятия.

Незатейливое обозначение Afeela Prototype 2026 скрывает машину с покатым силуэтом и увеличенным дорожным просветом, что для Honda не является каким-то новым жанром. Серийное воплощение новинки должно будет поступить на рынок США в 2028 году. Между тем, Afeela 1 (на фото ниже слева) до конца текущего года поступит в продажу на территории Калифорнии, а в 2027 году выйдет в Аризоне и Японии. Компания SHM даёт понять, что в будущем машины этого СП будут полагаться на электронные компоненты Qualcomm Technologies. Впрочем, Sony со своей стороны берётся за оснащение бортовых систем датчиками изображений, которые нужны для активной помощи водителю. Начиная с уровня автономности L2+, компания намеревается в будущем достичь уровня L4, который подразумевает весьма редкое вмешательство человека в процесс управления машиной.

Бортовая информационно-развлекательная система будет использовать «персонального ассистента» на базе разработок OpenAI, опираясь на облачную инфраструктуру Microsoft Azure. Кроме того, SHM предоставит сторонним разработчикам доступ к своей платформе, позволяя создавать различные приложения для автомобилистов. SHM рассчитывает и на создание сервисов в области мобильности, которые будут предоставлять участникам вознаграждение в форме криптовалюты.

Свой концепт Vision-S компания Sony возила в Лас-Вегас с завидным постоянством с 2020 года, пока в 2022 году не создала совместное предприятие Sony Honda Mobility, основной задачей которого стало производство и обслуживание совместно разрабатываемых электромобилей. Дебютная Afeela 1 оценивается примерно в $90 000, но рынок США неплохо защищён от китайских моделей заградительными пошлинами, поэтому некоторые шансы на успех у первенца СП на региональном рынке всё же сохраняются. Выпуском этих электромобилей занимается предприятие Honda в штате Огайо. До начала поставок серийных машин обладателям предварительных заказов поэтапно будут предложены пробные поездки на них. Sony рассматривает данный проект в большей мере, как возможность продемонстрировать свой потенциал в сфере создания автомобильной электроники. Помимо фирменных датчиков изображения, Afeela 1 оснащена серьёзными развлекательными технологиями Sony с элементами дополненной реальности. Игры с PlayStation 5 можно будет транслировать напрямую на центральный дисплей машины.