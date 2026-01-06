Сегодня 06 января 2026
Intel представила Arc B390 — свою самую мощную встроенную графику, способную потягаться с ноутбучной RTX 4050

Сегодня ночью компания Intel представила мобильные процессоры нового поколения — Core Ultra 300, также известные как Panther Lake. Вместе с ними была представлена и новейшая флагманская встроенная графика Intel — Arc B390, которая обещает производительность уровня дискретной графики.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Intel Arc B390 построена на 12 ядрах Xe, предлагая 96 XMX-движков и 12 блоков ускорения трассировки лучей; дополняют их 16 Мбайт кеша второго уровня. Графика обладает тактовой частотой до 2,5 ГГц, что обеспечивает пиковую производительность 122 TOPS в операциях INT8. Такой встроенной графикой оснащены лишь процессоры Core Ultra X7 358H, Core Ultra X7 368H и Core Ultra X9 388H. Для сравнения, встроенная графика большинства остальных процессоров семейства Panther Lake располагает только четырьмя ядрами Xe.

Что касается производительности, то Intel заявляет о значительном превосходстве Arc B390 над флагманской встроенной графикой AMD в лице Radeon 890M, которая используется в старших моделях мобильных процессоров Ryzen AI 300-й и 400-й серий. Здесь стоит отметить, что у AMD есть и более мощная встроенная мобильная графика — в чипах Ryzen AI Max+, которые могут использоваться в ноутбуках, применяется значительно более производительный графический процессор Radeon 8060S. Однако формально это решения несколько другого класса, чем новые чипы Intel.

Как бы то ни было, Intel отмечает, что Arc B390 по производительности превосходит графический процессор Arc 140T, который до недавнего времени носил звание самой мощной «встройки» Intel, в среднем на 76 %.

По сравнению с Radeon 890M среднее превосходство составляет 73 % при использовании технологий масштабирования изображения и до 82 % при рендеринге без таковых ухищрений. Также Intel утверждает о превосходстве в 2,6 раза над графикой процессоров Qualcomm X первого поколения. Наконец, компания заявляет, что её новый графический процессор способен на равных конкурировать с дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050.

Кроме того, Intel отметила, что Arc B390 станет первым встроенным GPU с поддержкой ИИ-генерации нескольких дополнительных кадров (до трёх) для каждого отрендеренного кадра через Intel XeSS 3 с помощью XeSS-MFG. При этом компания обещает высокое качество изображения и плавность.

Intel также подтвердила сообщения о том, что разрабатывает специальную версию своих процессоров для портативных игровых приставок. Эти чипы не будут использовать полнофункциональный графический процессор B390, а предложат упрощённую версию — вероятно, B380 — с меньшим количеством ядер. Также у них может быть меньше процессорных ядер CPU для повышения энергоэффективности. Такие компании, как Acer, MSI и GPD, уже работают вместе с Intel над ранними версиями подобных чипов. Вероятно, у AMD Ryzen Z2 Extreme появится реальный конкурент.

