Dreame показала на CES 2026 свой первый спорткар — 1876 л.с. и до 100 км/ч за 1,8 секунды

Об амбициях китайского производителя роботов-пылесосов Dreame на рынке электромобилей впервые стало известно в августе прошлого года, но уже к январской выставке CES 2026 у нового игрока сегмента был готов концепт Nebula, призванный продемонстрировать внешность первенца марки. Появились и некоторые технические характеристики, включая максимальную мощность 1876 л.с.

По уже сложившейся традиции, реализовать внушительный крутящий момент такой силовой установки призваны четыре тяговых электродвигателя, распределённые между четырьмя колёсами предсказуемо пропорционально. Развитый аэродинамический обвес в виде антикрыла и двухуровневого заднего диффузора также призван улучшить динамические характеристики — заявлено время разгона до 100 км/ч не более 1,8 секунды. В принципе, с такими параметрами дебютная модель Dreame вполне может потягаться с другими китайскими спорткарами, которые рубеж в две секунды разгона «до сотни» давно преодолели в сторону дальнейшего понижения. По всей видимости, в конструкции Nebula будет активно применяться углеволокно — оно виднеется даже на передних стойках кузова.

Четырёхдверное купе с большой колёсной базой не демонстрирует наличия дверных ручек, но китайские регуляторы в последнее время начали предъявлять к продаваемым на местном рынке машинам особые требования в этой сфере. С другой стороны, до выхода Nebula на рынок в 2027 году ещё есть время, да и к тому же компания собирается выпускать их в Германии для европейского рынка, где действуют другие правила и законы. Предприятие для сборки спорткаров Dreame в Берлине должна помочь построить французская BNP Paribas. Не исключено, что машины Dreame будут предлагаться под торговой маркой Kosmera. Модельная линейка будет разделена на две основные части: одна будет состоять из спорткаров, а другая из более комфортных представительских машин.