Сегодня 06 января 2026
Dreame показала на CES 2026 свой первый ...
Dreame показала на CES 2026 свой первый спорткар — 1876 л.с. и до 100 км/ч за 1,8 секунды

Об амбициях китайского производителя роботов-пылесосов Dreame на рынке электромобилей впервые стало известно в августе прошлого года, но уже к январской выставке CES 2026 у нового игрока сегмента был готов концепт Nebula, призванный продемонстрировать внешность первенца марки. Появились и некоторые технические характеристики, включая максимальную мощность 1876 л.с.

Источник изображения: Fengyu Huanhuan, CarNewsChina

Источник изображения: Fengyu Huanhuan, CarNewsChina

По уже сложившейся традиции, реализовать внушительный крутящий момент такой силовой установки призваны четыре тяговых электродвигателя, распределённые между четырьмя колёсами предсказуемо пропорционально. Развитый аэродинамический обвес в виде антикрыла и двухуровневого заднего диффузора также призван улучшить динамические характеристики — заявлено время разгона до 100 км/ч не более 1,8 секунды. В принципе, с такими параметрами дебютная модель Dreame вполне может потягаться с другими китайскими спорткарами, которые рубеж в две секунды разгона «до сотни» давно преодолели в сторону дальнейшего понижения. По всей видимости, в конструкции Nebula будет активно применяться углеволокно — оно виднеется даже на передних стойках кузова.

Четырёхдверное купе с большой колёсной базой не демонстрирует наличия дверных ручек, но китайские регуляторы в последнее время начали предъявлять к продаваемым на местном рынке машинам особые требования в этой сфере. С другой стороны, до выхода Nebula на рынок в 2027 году ещё есть время, да и к тому же компания собирается выпускать их в Германии для европейского рынка, где действуют другие правила и законы. Предприятие для сборки спорткаров Dreame в Берлине должна помочь построить французская BNP Paribas. Не исключено, что машины Dreame будут предлагаться под торговой маркой Kosmera. Модельная линейка будет разделена на две основные части: одна будет состоять из спорткаров, а другая из более комфортных представительских машин.

Источник:

dreame, спорткар, ces 2026, электромобиль
