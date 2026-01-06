Сегодня 07 января 2026
Dreame показала на CES 2026 свой первый ...
Dreame показала на CES 2026 свой первый спорткар — 1903 л.с. и до 100 км/ч за 1,8 секунды

Об амбициях китайского производителя роботов-пылесосов Dreame на рынке электромобилей впервые стало известно в августе прошлого года, но уже к январской выставке CES 2026 у нового игрока сегмента был готов концепт Nebula Next 01, призванный продемонстрировать внешность первенца марки. Появились и некоторые технические характеристики, включая максимальную мощность 1903 л.с.

Источник изображения: Fengyu Huanhuan, CarNewsChina

Источник изображения: Fengyu Huanhuan, CarNewsChina

По уже сложившейся традиции, реализовать внушительный крутящий момент такой силовой установки призваны четыре тяговых электродвигателя мощностью по 469 л.с. каждый, распределённые между четырьмя колёсами предсказуемо пропорционально. Максимальный крутящий момент достигает 23 000 Н·м. Развитый аэродинамический обвес в виде антикрыла и двухуровневого заднего диффузора также призван улучшить динамические характеристики — заявлено время разгона до 100 км/ч не более 1,8 секунды. Коэффициент аэродинамического сопротивления машины не превышает 0,185. В принципе, с такими параметрами дебютная модель Dreame вполне может потягаться с другими китайскими спорткарами, которые рубеж в две секунды разгона «до сотни» давно преодолели в сторону дальнейшего понижения. По всей видимости, в конструкции Nebula Next 01 будет активно применяться углеволокно — оно виднеется даже на передних стойках кузова. В сочетании с прочными сортами стали, это обеспечивает жёсткость кузова на кручение более 45 000 Н·м/градус.

Четырёхдверное купе с большой колёсной базой не демонстрирует наличия дверных ручек, но китайские регуляторы в последнее время начали предъявлять к продаваемым на местном рынке машинам особые требования в этой сфере. С другой стороны, до выхода Nebula на рынок в 2027 году ещё есть время, да и к тому же компания собирается выпускать их в Германии для европейского рынка, где действуют другие правила и законы. Предприятие для сборки спорткаров Dreame в Берлине должна помочь построить французская BNP Paribas. Не исключено, что машины Dreame будут предлагаться под торговой маркой Kosmera. Модельная линейка будет разделена на две основные части: одна будет состоять из спорткаров, а другая из более комфортных представительских машин.

Источник:

Материалы по теме
Dreame представит свой первый электромобиль на CES 2026 в Лас-Вегасе
Dreame показала второй электромобиль — он очень похож на Rolls-Royce Cullinan и сможет оснащаться ДВС
Dreame показала «самый быстрый» электромобиль, но только на картинке — он очень похож на Bugatti Chiron
AMD показала «голый» процессор EPYC Venice с прогрессивной компоновкой кристаллов на Zen 6
Xiaomi собралась поставить 550 000 электромобилей в этом году — на треть больше, чем в 2025-м
Представлен второй электромобиль Sony — а дебютный Afeela 1 поступит в продажу до конца года
