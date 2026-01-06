Сегодня 06 января 2026
Ведущий разработчик Cyberpunk 2 объяснил, почему CD Projekt Red не дала игрокам Cyberpunk 2077 провести больше времени с Джеки

Несмотря на скоротечность его сюжетной линии, Джеки Уэллс стал для многих одним из самых ярких персонажей Cyberpunk 2077, однако не все согласны с тем, что CD Projekt Red следовало увеличить экранное время харизматичного наёмника.

Источник изображений: CD Projekt Red

Творческий руководитель Cyberpunk 2 Игор Сажинский (Igor Sarzynski) у себя в микроблоге выступил против идеи, что расширение первого акта (до ограбления) сделало бы Cyberpunk 2077 лучше.

«Нет, не сделало бы. Это как говорить, что мы должны провести больше времени на Татуине с фермером Люком (из четвёртого эпизода "Звёздных войн" — прим.) до того, как он ввязывается во все эти джедайские дела», — считает Сажинский.

Сажинский отметил, что к ограблению необязательно спешить — некоторые проводят в первом акте по 20 часов

По словам Сажинского, на стартовом отрезке Cyberpunk 2077 у игрока очень размытая цель (заявить о себе), и растягивание этого акта привело бы к «бесцельному и несфокусированному» сюжетному опыту.

Сажинский также отверг предположение, будто монтажная нарезка с Джеки в прологе Cyberpunk 2077 (см. видео ниже) базируется на вырезанном контенте: «Мы всегда планировали [подать этот контент] именно так».

Кроме того, Сажинский заверил, что CDPR не станет писать для Cyberpunk 2 «ту же историю, но с учётом пользовательских отзывов», поэтому «запросы на конкретные структурные изменения в [Cyberpunk 2077] тут не особо уместны».

Cyberpunk 2 до сих пор находится на этапе предварительного производства. Основным приоритетом CDPR является The Witcher 4 — разработка в самом разгаре, но релиз ожидается не раньше 2027 года.

Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
