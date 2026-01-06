Сегодня 06 января 2026
Для комфортной игры в 007 First Light понадобится RTX 3060 Ti и 32 Гбайт ОЗУ — системные требования шпионского боевика от создателей Hitman

Разработчики из датской студии IO Interactive (серия Hitman) представили системные требования своего амбициозного шпионского боевика 007 First Light про юного Джеймса Бонда и рассказали подробнее о коллаборации с Nvidia.

Источник изображений: IO Interactive

Как стало известно, для работы 007 First Light в разрешении 1080p при 30 кадрах/с хватит ПК с процессором уровня Intel Core i5-9500K, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1660, хотя бы 8 Гбайт видео- и 16 Гбайт оперативной памяти.

Системные требования 007 First Light представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-9500K или AMD Ryzen 5 3500;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5700 XT или аналог от Intel;
  • видеопамять: 8 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на накопителе: 80 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-13500 или AMD Ryzen 5 7600;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT или аналог от Intel;
  • видеопамять: 12 Гбайт;
  • оперативная память: 32 Гбайт;
  • место на накопителе: 80 Гбайт.

Что касается коллаборации с Nvidia, то на релизе 007 First Light получит поддержку интеллектуального масштабирования DLSS 4 с технологией многокадровой генерации. Сотрудничеству посвятили закулисный ролик (см. видео ниже).

Как подчеркнули в IO Interactive, партнёрство с Nvidia позволит команде реализовать ПК-версию 007 First Light на достойном уровне: производительность, отзывчивость и качество изображения.

Помимо поддержки DLSS 4, в 007 First Light обещают переосмысление истории становления Джеймса Бонда, захватывающее шпионское приключение, широту геймплейных возможностей и текстовый перевод на русский.

В результате декабрьского переноса релиз 007 First Light ожидается 27 мая 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Стоимость игры составит $70 — предзаказы уже стартовали, но в России они недоступны.

007 first light, io interactive, стелс-экшен
