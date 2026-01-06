Nvidia прокачает Pragmata на ПК трассировкой пути, а 007 First Light получит поддержку DLSS 4

Компания Nvidia на выставке потребительской электроники CES 2026 сообщила о скором расширении охвата интеллектуального масштабирования DLSS 4 и похвасталась новыми успехами технологии.

Напомним, DLSS 4 с технологией многокадровой генерации стартовала в январе 2025 года вместе с видеокартами GeForce RTX 50-й серии и на запуске имела поддержку 75 игр и приложений.

Как стало известно, спустя год поддержкой DLSS 4 обзавелось уже более 250 игр и приложений (в августе было 175), включая хиты мирового уровня вроде Arc Raiders, Battlefield 6, Clair Obscur: Expedition 33 и Where Winds Meet.

На запуске поддержкой DLSS 4 и многокадровой генерации оснастят шпионский боевик 007 First Light, PvPvE-шутер Active Matter, гоночную аниме-аркаду Screamer и киберпанковый шутер Defect.

Научно-фантастический экшен Pragmata от Capcom на запуске 24 апреля должны были оснастить DLSS 4 и рейтрейсингом, но в итоге ПК-версия получит поддержку трассировки пути (см. закулисное видео ниже).

Кроме того, Nvidia напомнила, что амбициозный хоррор Resident Evil Requiem от Capcom тоже прокачают трассировкой пути и DLSS 4, а китайский боевик Phantom Blade Zero оснастят поддержкой рейтрейсинга и DLSS 4.

Помимо очередной линейки новинок DLSS 4, Nvidia на CES 2026 представила DLSS 4.5 с более эффективной многокадровой генерацией (множитель вырос с 4x до 6x) без потери качества изображения.