Nvidia показала, как выглядит Resident Evil Requiem с трассировкой пути и поддержкой DLSS 4 в 4K

Nvidia на выставке потребительской электроники CES 2026 представила новый геймплейный трейлер амбициозного хоррора Resident Evil Requiem c демонстрацией новейших технологий компании.

Напомним, в августе Nvidia подтвердила, что Resident Evil Requiem станет первой игрой Capcom с поддержкой трассировки пути и интеллектуального масштабирования DLSS 4, а теперь показала эти технологии во всей красе.

Представленный на CES 2026 новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem длится 51 секунду и демонстрирует визуальные преимущества трассировки пути и прирост производительности благодаря DLSS 4 в разрешении 4K.

Как отметили в Nvidia, в играх вроде Resident Evil Requiem передача эффектов света и тени имеет решающее значение, и с помощью трассировки пути этот элемент грядущего хоррора выйдет на новый уровень.

«Благодаря трассировке пути Resident Evil Requiem отображает множество теней от разных источников света и комплексные эффекты вроде отражений, преломлений в стекле и более естественного освещения, что усиливает погружение», — уверяет Nvidia.

Скриншоты

Помимо технологий Nvidia на запуске, в игре обещают двух главных героев, как никогда увлекательный геймплей, смесь захватывающего экшена и хоррора на выживание, креативных боссов и полный перевод на русский.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. К настоящему моменту игру в свой список желаемого добавили уже более 4 млн человек.