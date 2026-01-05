Capcom похвасталась ажиотажем вокруг Resident Evil Requiem — более четырёх миллионов добавлений в список желаемого

Ажиотаж вокруг амбициозного хоррора Resident Evil Requiem вышел на новый уровень. Японский издатель и разработчик Capcom рассказал об очередном предрелизном достижении игры.

Как сообщила Capcom в официальном микроблоге серии, менее чем за два месяца до релиза уже более четырёх миллионов пользователей добавили Resident Evil Requiem в свой список желаемого.

«Менее двух месяцев остаётся… Спасибо вам за более чем 4 млн добавлений Resident Evil Requiem в список желаемого», — поблагодарила игроков Capcom. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

К настоящему моменту страница Resident Evil Requiem стала доступна на всех четырёх целевых платформах игры — PC (Steam, EGS), PS5 (PS Store), Xbox Series X и S (Microsoft Store), Nintendo Switch 2 (Nintendo eShop).

Для сравнения: конкретно на площадке Steam проект занимает четвёртое место в списке самых желанных релизов, уступая выживанию Subnautica 2, геройскому шутеру Deadlock от Valve и кооперативной Light No Fire от авторов No Man’s Sky.

Декабрьский геймплейный трейлер подтвердил, что наряду с техническим аналитиком ФБР Грейс Эшкрофт протагонистом Resident Evil Requiem выступит не растерявший боевых навыков ветеран серии Леон Кеннеди.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля. Обещают как никогда увлекательный геймплей, смесь захватывающего экшена и хоррора на выживание, боссов, которые проверят смекалку игроков, и полный перевод на русский.