Новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem подтвердил появление Леона и коллаборацию с Porsche

Японский издатель и разработчик Capcom на церемонии The Game Awards 2025 представил третий трейлер амбициозного хоррора Resident Evil Requiem. Ролик подтвердил то, о чём фанаты догадывались последние месяцы.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

Как стало известно, наряду с техническим аналитиком ФБР Грейс Эшкрофт протагонистом Resident Evil Requiem выступит ветеран серии Леон Кеннеди. Помимо прочего, трейлер демонстрирует первый геймплей за героя.

По словам Capcom, Resident Evil Requiem предложит смесь игрового процесса, которая потрясёт геймеров до глубины души: захватывающий экшен за Леона и хоррор на выживание за Грейс.

По сюжету Грейс и Леон расследуют череду смертей, вызванных неизвестным заболеванием. Судьбы героев переплетены и приведут их к скрытой тайне того самого инцидента в Раккун-Сити.

Новый трейлер Resident Evil Requiem также раскрывает партнёрство Capcom с автопроизводителем Porsche. Средством передвижения Леона в игре оказался уникальный Porsche Cayenne Turbo GT.

На фоне анонса Capcom также объявила о расширении Deluxe-издания Resident Evil Requiem. Теперь набор включает три облика для Леона: из Resident Evil 4, апокалиптический и нуарный.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают как никогда увлекательный геймплей, боссов, которые проверят смекалку игроков, и полный перевод на русский.

Теги: resident evil requiem, capcom, шутер, хоррор, the game awards 2025
