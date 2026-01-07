AMD серьёзно задумалась о возвращении процессоров в исполнении Socket AM4 на фоне дефицита DDR5

Цены на DDR5 растут активнее, чем на DDR4, поскольку это более востребованный в серверном сегменте товар, хотя сокращение объёмов выпуска последней тоже сказывается на её стоимости. Представители AMD признались на CES 2026, что компанию посещает идея возвращения на рынок процессоров в исполнении Socket AM4 на фоне дефицита памяти.

Речь идёт о моделях Ryzen с архитектурой Zen 3 в исполнении Socket AM4. Вице-президент AMD и руководитель направления Ryzen Дэвид Макафи (David McAfee), по словам Tom’s Hardware, на CES 2026 заявил следующее: «AMD определённо ищет любые возможности увеличить предложение и размышляет о возвращении продуктов в экосистему AM4 для насыщения спроса любителей игр, которые хотели бы обновить свою платформу AM4 без необходимости полностью перестраивать систему. Это определённо то, над чем AMD очень активно работает».

Как показывает собственная телеметрия AMD через приложение Adrenalin, значительная часть потребителей до сих пор использует процессоры Ryzen семейств 2000 и 3000. Представитель AMD также добавил, что розничные партнёры компании наблюдают увеличение объёмов продаж непосредственно центральных процессоров, без модулей памяти и материнских плат. Пользователи просто пытаются обновить свои системы «малой кровью», меняя только процессор на более производительный. Переход на DDR5 потребовал бы дополнительно заменить и процессор, и материнскую плату, и подобная операция в нынешних условиях повлекла бы расходы в размере более $1000.