Nvidia могла бы вернуть на рынок старые GPU и даже модернизировать их ради насыщения спроса

Идея борьбы с дефицитом и ростом цен проходила сквозь высказывания представителей разных компаний на CES 2026, и Nvidia не стала исключением, поскольку бум искусственного интеллекта разогнал цены даже на игровые видеокарты, не говоря уже о профильных ускорителях. Компания задумалась о возвращении на рынок не только старых GPU, но и некоторой их модернизации.

Вопрос представителя Tom’s Hardware к основателю Nvidia Дженсену Хуангу (Jensen Huang) касался возможности вывода на рынок дополнительных партий видеокарт на основе чипов прежних поколений, выпускаемых по более зрелым техпроцессам и оснащаемым меньшим объёмом памяти. Глава компании воспринял этот вопрос по-своему и ответил следующим образом: «Мы могли бы, в зависимости от конкретного поколения, могли бы внедрить новейшие технологии ИИ на старых GPU, но это потребовало бы некоторого объёма инженерной работы, хотя и вполне реально. Я к этой идее вернусь позже, она хороша».

Другими словами, руководство Nvidia о самой возможности возрождения производства устаревших видеокарт не особо задумывалось, но если всерьёз её рассматривать, то исключительно в контексте сопутствующей модернизации технических характеристик «возрождаемых» продуктов. В частности, представленная недавно технология DLSS 4.5 существенно снижает быстродействие старых видеокарт, поэтому для комфортного существования в современных условиях их до возвращения на рынок придётся определённым образом модернизировать. Впрочем, пока все усилия Nvidia сосредоточены на насыщении серверного рынка, особо рассчитывать на «жесты милосердия» в отношении игрового рынка вряд ли приходится.