Вместо APU Ryzen 9000G для настольных ПК AMD выпустит Ryzen AI 400

В рамках своего брифинга на выставке CES 2026 компания AMD подтвердила, что серия процессоров Ryzen AI 400 не будет ограничена лишь ноутбуками. Компания заявила, что семейство процессоров Ryzen AI 400 также будет представлено в «настольных компьютерах с [процессорными] сокетами» и предложит NPU класса Copilot+ для настольных ПК.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

AMD описывает серию мобильных процессоров Ryzen AI 400 как 4-нм обновление с некоторыми улучшениями по части тактовых частот центрального процессора, а также производительности встроенного ИИ-ускорителя XDNA 2 и рядом других доработок. Чипы Ryzen AI 400 предложат до 12 ядер с поддержкой до 24 потоков, частоту до 5,2 ГГц в режиме Boost, встроенную графику RDNA 3.5 с 16 исполнительными блоками и NPU с производительностью 60 TOPS.

AMD ещё не сообщила официальное название новых настольных APU. Компания также не рассказала, сколько моделей условной серии «G» стоит ожидать и как она планирует их сегментировать. Однако было сказано, что настольные процессоры предложат те же технологии Copilot+, что и линейка процессоров для ноутбуков.

Если линейка настольных APU получит название Ryzen AI 400, это будет означать, что одно и то же семейство процессоров используется в ноутбуках, мини-ПК и в настольных компьютерах. Такое решение может вызвать путаницу у покупателей, которые рассматривают серии Ryzen 7000 и 9000, как полноценное решение для настольных компьютеров. Это затруднит понимание перехода от ожидаемой логичной маркировки «9000G» к условной «Ryzen AI 400G».

Компания AMD пока не сообщила цены на будущие настольные APU. По данным GamesBeat, настольные компьютеры на базе процессоров серии Ryzen AI 400 начнут поставляться во втором квартале 2026 года, а ноутбуки — в первом квартале 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
ryzen ai 400, amd, amd ryzen, apu, процессоры
