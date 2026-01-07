Сегодня 07 января 2026
Ускорители Blackwell и Rubin появятся в Китае в своё время, как уверен глава Nvidia

Возможность поставлять ускорители вычислений H200 с архитектурой Hopper в Китай появилась у Nvidia под конец прошлого года благодаря личным усилиям основателя компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang), и на CES 2026 он выразил уверенность, что в определённый момент до Китая доберутся и более совершенные ускорители с архитектурой Blackwell и Rubin.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

«H200 сейчас конкурентоспособен на рынке. Он не будет конкурентоспособен вечно»,пояснил на CES 2026 генеральный директор компании Дженсен Хуанг, говоря о позиционировании актуальных решений Nvidia в Китае. Для поддержания конкурентоспособности своей продукции в КНР, компания будет вынуждена со временем вывести на местный рынок решения с архитектурой Blackwell и Rubin, как он добавил. При этом правила США в отношении экспортного контроля должны будут эволюционировать, если Вашингтон желает поддерживать конкурентоспособность американских технологий на мировом рынке, как считает Хуанг.

Он также пояснил, что количество китайских стартапов, возникших в соответствующей сфере, а также их успешный выход на биржу, сами по себе говорят о темпах развития и промышленном потенциале Китая. По мнению Хуанга, китайский рынок технологий и дальше будет активно развиваться, поэтому для сохранения конкурентных позиций на нём Nvidia должна будет совершенствовать собственные технологии, предлагаемые местным клиентам. Новые продукты Nvidia в Китае продолжат «своевременно появляться», как резюмировал он.

В ожидании экспортных лицензий от властей США, которые позволят Nvidia наладить поставки ускорителей H200 в Китай, компания нарастила объёмы выпуска соответствующей продукции. Спрос со стороны китайских клиентов очень высок, как заверил глава Nvidia. Компания надеется, что вскоре сможет получить необходимые разрешения в США и наладить поставки H200 в Китай. По словам Хуанга, рассчитывать на публичное признание китайских властей в готовности разрешить поставки H200 на местный рынок не приходится. Маркером в этой сфере будут служить начавшиеся закупки со стороны китайских клиентов компании. Они не обязательно будут сопровождаться громкими публичными заявлениями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
