SSD с PCIe 5.0 становятся массовыми: представлен Micron 3610, но купить его можно будет только в комплекте с ПК или ноутбуком

Быстрые SSD с поддержкой PCIe 5.0 поначалу были настолько дорогими, что оправдывали себя только при сборке высокопроизводительных игровых систем. Изменить это призван недорогой накопитель Micron 3610, который, впрочем, не поступит в открытую продажу.

Micron 3610 — внутренний SSD формфактора M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 — сочетает в себе высокие скорости чтения и записи, энергоэффективность и возможность контролировать температуру; он хорошо подходит для ноутбуков и других клиентских устройств. Отличительной особенностью Micron 3610, построенного на чипах G9 QLC NAND, является отсутствие DRAM — производитель позиционирует его как массовый твердотельный накопитель пятого поколения, занимающий промежуточное положение между премиальными Micron 4600 и недорогими SSD на базе PCIe 4.0. Новый Micron 3610 обеспечивает скорость последовательного чтения до 11 000 Мбайт/с и последовательной записи — до 9300 Мбайт/с; скорость случайного чтения составляет 1,5 млн IOPS, случайной записи — 1,6 млн IOPS, то есть он адекватно справляется с ресурсоёмкими рабочими нагрузками.

Производитель, однако, подчёркивает, что Micron 3610 не будет продаваться в розницу как отдельный компонент, а станет поставляться только производителям ПК, в том числе Dell и HP, и появится в составе готовой продукции. Micron постаралась снизить производственные затраты на этот SSD: была использована недорогая память QLC NAND, а вместо встроенной DRAM применён HMB (Host Memory Buffer), что помогло снизить энергопотребление и тепловыделение, а также увеличить время автономной работы компьютера, если накопитель используется в ноутбуке.

Ещё одна отличительная особенность Micron 3610 — размещение чипов памяти только на одной стороне платы M.2, благодаря чему накопитель комфортно размещается в ограниченном пространстве. Модель будет выпускаться в вариантах ёмкостью от 1 до 4 Тбайт и станет первым SSD с интерфейсом PCIe 5.0 в одностороннем исполнении и формфакторе M.2 2230.