Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... SSD с PCIe 5.0 становятся массовыми: пре...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SSD с PCIe 5.0 становятся массовыми: представлен Micron 3610, но купить его можно будет только в комплекте с ПК или ноутбуком

Быстрые SSD с поддержкой PCIe 5.0 поначалу были настолько дорогими, что оправдывали себя только при сборке высокопроизводительных игровых систем. Изменить это призван недорогой накопитель Micron 3610, который, впрочем, не поступит в открытую продажу.

Источник изображения: Micron

Источник изображения: Micron

Micron 3610 — внутренний SSD формфактора M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 — сочетает в себе высокие скорости чтения и записи, энергоэффективность и возможность контролировать температуру; он хорошо подходит для ноутбуков и других клиентских устройств. Отличительной особенностью Micron 3610, построенного на чипах G9 QLC NAND, является отсутствие DRAM — производитель позиционирует его как массовый твердотельный накопитель пятого поколения, занимающий промежуточное положение между премиальными Micron 4600 и недорогими SSD на базе PCIe 4.0. Новый Micron 3610 обеспечивает скорость последовательного чтения до 11 000 Мбайт/с и последовательной записи — до 9300 Мбайт/с; скорость случайного чтения составляет 1,5 млн IOPS, случайной записи — 1,6 млн IOPS, то есть он адекватно справляется с ресурсоёмкими рабочими нагрузками.

Производитель, однако, подчёркивает, что Micron 3610 не будет продаваться в розницу как отдельный компонент, а станет поставляться только производителям ПК, в том числе Dell и HP, и появится в составе готовой продукции. Micron постаралась снизить производственные затраты на этот SSD: была использована недорогая память QLC NAND, а вместо встроенной DRAM применён HMB (Host Memory Buffer), что помогло снизить энергопотребление и тепловыделение, а также увеличить время автономной работы компьютера, если накопитель используется в ноутбуке.

Ещё одна отличительная особенность Micron 3610 — размещение чипов памяти только на одной стороне платы M.2, благодаря чему накопитель комфортно размещается в ограниченном пространстве. Модель будет выпускаться в вариантах ёмкостью от 1 до 4 Тбайт и станет первым SSD с интерфейсом PCIe 5.0 в одностороннем исполнении и формфакторе M.2 2230.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«В течение 2026 года и дальше» — Micron напугала, насколько затянется дефицит памяти
Дефицит памяти разогнал Micron — квартальный отчёт превзошёл ожидания, а текущий квартал будет ещё лучше
Micron предала потребителей ради ИИ: выпуск SSD и памяти Crucial будет прекращен навсегда
Акции Sandisk выросли в цене на 28 % за день после заявлений главы Nvidia о потребности в накопителях данных
AMD всерьёз задумалась о возрождении старых Ryzen на фоне дефицита DDR5
SK hynix показала первые 16-слойные стеки HBM4, память LPDDR6 и другие новинки
Теги: micron, ssd, ces 2026
micron, ssd, ces 2026
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.