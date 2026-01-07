Сегодня 07 января 2026
Дженсен Хуанг обвалил акции производителей систем охлаждения, просто рассказав об умеренных аппетитах Rubin

На мероприятии CES 2026 глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) не только продемонстрировал образцы ускорителей поколения Rubin и подтвердил, что их выпуск уже налажен, но и сделал важное заявление относительно уровня тепловыделения этих решений. По его словам, для серверов на базе Rubin мощное жидкостное охлаждение не потребуется.

Источник изображения: Nvidia

Что характерно, речь шла именно о так называемых «чиллерах» — устройствах, охлаждающих жидкость до околонулевых температур, которые исторически применялись в аквариумах и сфере экстремального разгона компьютерных компонентов. По сути, охлаждающая жидкость, пропускаемая через традиционные водоблоки, в таких системах дополнительно проходит через холодильные установки с фреоном. Это позволяет поддерживать низкие температуры в районе эксплуатируемых чипов на протяжении длительного времени.

Вот что буквально сказал Дженсен Хуанг про требования к охлаждению серверных систем на базе Rubin: «Центры обработки данных не потребуют использования водяных чиллеров». Как поясняет Reuters, такие заявления главы Nvidia вызвали падение котировок акций многих производителей систем охлаждения для серверного оборудования. Например, акции Johnson Control International потеряли в цене 7,5 %, а ценные бумаги Trane Technologies подешевели на 5,3 %. Акции обоих эмитентов оказались на уровне многомесячных минимумов и демонстрировали сильнейшую отрицательную динамику в составе индекса S&P 500. В структуре продаж этих компаний заказы для серверного сегмента формируют до 10 % или чуть более всей выручки.

Аналитики Barclays считают, что некоторые производители систем охлаждения при сложившейся конъюнктуре рынка выиграют от концентрации партнёров Nvidia на традиционных видах охлаждения серверных решений. Например, nVent Electric чиллеры не выпускает, но предлагает достаточно широкий ассортимент традиционных систем жидкостного охлаждения. Аналогичные выгодные позиции занимает на рынке Vertiv Holdings. Акции первой из компаний выросли в цене на 0,5 %, тогда как акции второй просели в цене на 2,1 %.

Источник:

Теги: nvidia, rubin, дженсен хуанг, системы охлаждения, акции
