Итоги 2025 года: игровые видеокарты

Уже не первый год в истории десктопных видеокарт кончается жалобами на алчность производителей и продолжающийся застой в производительности на доллар. Но после минувшего 2025-го кажется, что пора и вовсе махнуть рукой на рынок игровых ускорителей, испорченный сперва пандемией, потом криптомайнингом, а теперь еще и бешеным спросом на вычислительные мощности для развития ИИ. Судите сами: «красные» продукты снова отсутствуют в верхнем сегменте быстродействия, флагман NVIDIA — это больше не игровая видеокарта, а цены остальных «зеленых» моделей были окончательно привязаны к генерации кадров с помощью DLSS.

Впрочем, есть и хорошие новости: AMD взялась за выплату накопившегося технологического долга, а из ускорителей Intel все-таки получилась привлекательная альтернатива решениям прежних дуополистов — хотя бы в бюджетной категории.

⇡#Серия NVIDIA GeForce RTX 50

Общей характеристикой дискретных графических процессоров текущего поколения стало производство по фотолитографической норме 5 нм, пусть конкретные техпроцессы, избранные тремя производителями, носят различные маркетинговые названия. За исключением продуктов Intel, которые стартовали с отметки 6 нм, это второе поколение 5-нанометровых dGPU, а значит рост быстродействия видеокарт (как в абсолютном выражении, так и в отношении к потребляемой мощности и розничной цене) уже не мог опираться на уплотнение транзисторов, и AMD с NVIDIA вышли из положения по-разному. Стратегию «зеленых» можно описать как функциональный апгрейд всей 40-й линейки и немногим более того, а флагманская модель выделилась в обособленную категорию просьюмерских устройств.

NVIDIA хватило нескольких месяцев, чтобы полностью укомплектовать семейство GeForce RTX 50 — от RTX 5050 до RTX 5090 — видеокартами на основе пяти графических процессоров. Глядя на количественные характеристики новых устройств, легко заметить, что большинство из них в лучшем случае могут похвастаться символической прибавкой вычислительных ресурсов, а некоторые позиции и вовсе заметно отстают от своих формальных предшественников. Прежний техпроцесс не позволил существенно увеличить и паспортные тактовые частоты ускорителей, но при этом GPU научились более эффективно управлять своей частотой в динамике — и это, кстати, очень заметно по высокому оверклокерскому потенциалу видеокарт.

Архитектуру графических процессоров Blackwell, которые легли в основу 50-й серии GeForce, мы подробно рассматривали в обзоре GeForce RTX 5080. С фундаментальной точки зрения она не претерпела больших изменений по сравнению с логикой Ada Lovelace (ускорители GeForce RTX 40): на уровне потокового мультипроцессора (SM) стоит выделить лишь возможность исполнения целочисленных расчетов в равном темпе с вещественночисленными. По остальным же метрикам быстродействия SM, включая пропускную способность матричных операций, архитектуры Ada Lovelace и Blackwell эквивалентны.

Чтобы конвертировать больше теоретической производительности в реальную, Blackwell опирается на в очередной раз усиленную логику аппаратной трассировки лучей и целый ряд полупрограммных функций — например, более развитые возможности динамически перегруппировывать потоки инструкций (Shader Execution Reordering) и комплекс инструментов под названием Mega Geometry, призванный облегчить задачу рейтрейсинга в условиях сложной и динамичной геометрии. Нельзя проигнорировать и такую инновацию, как нейронные шейдеры: NVIDIA предлагает заменить нейросетью часть традиционно детерминистических задач рендеринга — таких, как моделирование рассеивания света в сложных многослойных материалах.

Однако все перечисленные механизмы нуждаются в эксплицитной поддержке со стороны графического ПО. Другое дело — очередная, уже четвертая по счету, версия пакета DLSS. В отличие от предыдущих итераций апскейлера, которые использовали сверточные нейросети (CNN), DLSS 4 опирается на так называемые трансформеры. Ключевым свойством трансформера является внимание (или самовнимание), которое позволяет целостно рассматривать обрабатываемый материал и направлять вычисления к наиболее важным данным. В контексте DLSS трансформеры более эффективно, нежели CNN, выполняют распознавание крупных паттернов и легче масштабируются, позволяя освоить вдвое больше исходных данных и сильнее загрузить тензорные ядра GPU.

Заметим, что трансформеры работают и на предыдущих сериях ускорителей GeForce RTX, и в играх, которые не получили соответствующего обновления — драйвер позволяет форсировать выбор модели DLSS. По общему признанию трансформеры ощутимо повышают качество масштабированной картинки и сами по себе не обременяют GPU существенно больше, чем сверточные сети, даже если речь идет о видеокартах позапрошлого поколения (впрочем, это в определенной степени зависит от конкретной игры и конкретного железа).

А вот следующее нововведение DLSS 4 — генерация множественных кадров (MFG) — доступно лишь видеокартам 50-й серии. Название функции говорит за себя: теперь нейросеть способна генерировать вплоть до трех (а с недавних пор и пяти!) программно рассчитанных кадров между двумя "физическими" кадрами, прошедшими весь конвейер рендеринга. NVIDIA приняла дополнительные меры, чтобы уменьшить лаг при использовании MFG. Среди прочего, обновленная технология Reflex использует прием Frame Warp: сразу перед отправкой на монитор кадр меняется в зависимости от последнего перемещения мыши. И все-таки время реакции на ввод зависит от расстояния между кадрами, которые прошли всю логику игрового движка, — иными словами, таким фреймрейтом, который GPU может развить без генерации кадров (но, опционально, с масштабированием). Генерация кадров может быть полезной, чтобы сгладить изображение при высоком базовом фреймрейте (не меньше условных 60 FPS), но игра не станет отзывчивой, если исходная кадровая частота лежит ниже комфортной величины, а значит MFG имеет минимальную ценность для видеокарт средней или нижней ценовой категории.

Как бы то ни было, прибавка фреймрейта за счет MFG заложена в официальные оценки быстродействия и, в конечном счете, рекомендованные розничные цены ускорителей GeForce RTX 50. Единственным исключением из этого правила стала старшая модель линейки, GeForce RTX 5090, но именно по ее характеристикам виднее всего, чем обернулась задержка миграции на техпроцесс 3 нм. Графический процессор GB202 содержит 92,2 млрд транзисторов и имеет площадь 750 мм2 , а энергопотребление видеокарты достигает чудовищных 575 Вт. Несмотря на это, новый флагман превосходит GeForce RTX 4090 лишь на 27 % теоретической производительности. В играх преимущество RTX 5090 бывает и выше — не в последнюю очередь благодаря видеопамяти GDDR7 на 512-битной шине, — но все равно не идет ни в какое сравнение с предыдущими достижениями GeForce RTX 4090.

Отдельный вопрос — громадное TBP устройства, которое предъявляет повышенные требования к блоку питания, вентиляции корпуса ПК и качеству соединений. Новый разъем питания 12V-2x6 лишь уменьшил вероятность плохого контакта (а значит перегрева и расплавления), но не устранил ее полностью.

При этом NVIDIA не постеснялась увеличить рекомендованную розничную стоимость топовой модели серии с $1 599 до $1 999, а на практике речь и вовсе идет о суммах в $3 000 и выше (или как минимум 300 тыс. руб.). GeForce RTX 5090 фактически является не игровой видеокартой, а устройством просьюмерской категории, где ценится не только, а порой и не столько производительность GPU, сколько объем VRAM — в данном случае 32 Гбайт. В свете того, что AMD попросту отказалась от производства высокопроизводительных десктопных решений, чтобы не отнимать производственные мощности у продуктов для ЦОД, очевидно, что запросы энтузиастов ПК-гейминга уже далеко не на первом месте для обеих компаний.

Как бы то ни было, нельзя отрицать того, что благодаря GeForce RTX 5090 планка быстродействия десктопных GPU вновь поднялась на новый уровень. Главная проблема 50-й серии GeForce в том, насколько слабыми оказались остальные модели, начиная с GeForce RTX 5080. Вице-флагманский ускоритель поступил в продажу по такой же рекомендованной стоимости, как GeForce RTX 4080 SUPER — $999. Однако и графический процессор второго эшелона (GB203), который лежит в основе RTX 5080, сулит прибавку теоретического быстродействия лишь на 8, а в играх — от силы 16 %, если не включать DLSS с MFG.

В результате сложилась беспрецедентная ситуация, когда топовая модель серии в полтора раза быстрее в игровых бенчмарках и стоит вдвое (а фактически втрое!) больше, чем следующая по старшинству. Кроме того, пусть тип видеопамяти сменился на GDDR7, ее объем остался прежним — 16 Гбайт. А этого уже бывает недостаточно для современных игр в 4К с максимальным качеством графики, не говоря уже об определенных рабочих задачах — таких, как видеомонтаж. Дошло до того, что на рынке появились неофициально модифицированные варианты GeForce RTX c 48 Гбайт VRAM как недостающее звено между RTX 5080 и RTX 5090.

Историю GeForce RTX 5080 за единственным исключением повторили и другие видеокарты 50-й серии. Так, GeForce RTX 5070 Ti основан на версии кристалла GB203, урезанной ровно настолько, чтобы стереть различия в теоретическом быстродействии между RTX 5070 Ti и RTX 4070 Ti SUPER. Объем VRAM у старой и новой модели тоже одинаков — 16 Гбайт, но RTX 5070 Ti комплектуется более скоростными чипами GDDR7. Последний фактор вместе с усовершенствованиями архитектуры GPU сделал из GeForce RTX 5070 Ti аналог GeForce RTX 4080 или RTX 4080 SUPER, что само по себе было бы вполне приемлемо, если бы не тот факт, что GeForce RTX 5070 Ti превосходит RTX 4070 Ti SUPER от силы на 19 % FPS в самых благоприятных условиях, а стоит официально лишь на $50 меньше ($749).

Базовая версия GeForce RTX 5070 укомплектована GPU на одну ступень ниже, чем на плате RTX 5070 Ti — GB205, — из-за чего в линейке GeForce RTX 50 возник еще один крупный разрыв: 42 % теоретического быстродействия между двумя вариантами 70-й модели. GeForce RTX 5070 также оказался на $50 дешевле RTX 4070 SUPER по рекомендованной розничной стоимости ($599 и $549 соответственно). Обескураживает то, что при этом новинка лишь на 6 % оторвалась по пропускной способности шейдерных расчетов от оригинального RTX 4070 и даже уступает RTX 4070 SUPER, а на практике между GeForce RTX 5070 и RTX 4070 SUPER можно провести знак равенства. Графический процессор GB205 унаследовал у своего формального предшественника — AD104 — 192-битную шину VRAM. Хотя общая пропускная способность видеопамяти увеличилась благодаря переходу от GDDR6 к GDDR7, ее объем остался прежним — 12 Гбайт, — а значит запас на будущее, подобающий вычислительном мощности GPU, у RTX 5070 отсутствует.

60-е модели каждой серии традиционно пользуются наибольшим спросом среди «зеленых» видеокарт, но, как и следовало ожидать, GeForce RTX 5060 Ti в общих чертах не представляет собой ничего принципиально нового по сравнению с GeForce RTX 4060 Ti. Графический процессор GB206 дал новинке лишь 7 % теоретического быстродействия сверх характеристик RTX 4060 Ti. GPU по-прежнему обладает узкой 128-битной шиной видеопамяти, однако совокупная ПСП возросла в полтора раза благодаря скоростным чипам GDDR7. Несмотря на это преимущество, GeForce RTX 5060 Ti стал еще одним образцом 50-й серии, которому не удалось сравняться по игровой производительности даже со следующей по старшинству моделью прошлого поколения (в данном случае — GeForce RTX 4070). Кроме того, RTX 5060 Ti — единственное из новых устройств NVIDIA, доступное в модификациях с различным объемом VRAM: 8 или 16 Гбайт, и обе стали дешевле по сравнению с аналогичными вариантами GeForce RTX 4060 Ti. Однако нельзя забывать о том, что 8 Гбайт видеопамяти — это ловушка даже в средней ценовой категории: такой объем ограничивает быстродействие в некоторых играх уже при разрешении 1080p.

В свою очередь, GeForce RTX 5060 без пометки Ti существует только в конфигурации с 8 Гбайт VRAM, но по вычислительной мощности GPU в сравнении с соответствующей моделью прошлого поколения RTX 5060 выгодно отличается от всех остальных устройств 50-й серии (кроме флагманского GeForce RTX 5090). Все дело в том, что если базовая версия GeForce RTX 4060 основана на чипе AD107, ее наследник комплектуется графическим процессором на одну ступень выше, хоть и урезанным — GB206. Пропускная способность шейдерных операций возросла на впечатляющие по современным меркам 27 %, а память GDDR7 в дополнение к этому позволила в полтора раза увеличить ПСП. В игровых тестах GeForce RTX 5060 опережает RTX 4060 на величину вплоть до 29 %, а рекомендованная валютная стоимость 60-й модели по-прежнему равна $299. Как следствие, GeForce RTX 5060 можно без колебаний назвать самой удачной из «зеленых» моделей нового поколения, которую ограничивает лишь объем VRAM.

Увы, младшая модель линейки — GeForce RTX 5050 — не только не пошла по стопам RTX 5060, но и усугубила тенденцию, заданную старшими моделями. Отправной точки для сравнения с RTX 5050 в предыдущем поколении нет, но, судя по характеристикам видеокарты, ей больше подошло бы название GeForce RTX 5030. Это единственный десктопный ускоритель на чипе GB207, и, в силу того, насколько узким (по количеству шейдерных ALU) является этот GPU, модель 50-й серии на один шаг выше, GeForce RTX 5060, превосходит RTX 5050 на целых 46 % теоретической производительности. Кроме того, GeForce RTX 5050 оказался единственной видеокартой нового семейства, которая комплектуется «устаревшей» видеопамятью GDDR6, а объем VRAM равен 8 Гбайт. В игровых бенчмарках RTX 5050 представляет собой почти то же самое, что GeForce RTX 4060, при рекомендованной стоимости на $50 ниже.

Теперь, когда вся 50-я серия на виду, не осталось сомнений в том, что перед нами самое одиозное поколение «зеленых» видеокарт за последнее десятилетие — даже на фоне по-своему проблематичного семейства GeForce RTX 40. Если не считать 60-й модели, рост быстродействия на единицу фактической стоимости минимален без DLSS с генерацией множественных кадров — а она не решает проблему лага при низком базовом фреймрейте и потому бесполезна в моделях низкой и средней ценовой категории. Обескураживает и тот факт, что все представители 50-й линейки (кроме, опять-таки, RTX 5060 да еще RTX 5090) либо не имеют запаса по объему VRAM, соответствующего производительности GPU, либо уже столкнулись с его нехваткой. Вспомним и жалобы на дефектные чипы, которые проскочили в первые партии старших моделей через двойной контроль качества — на уровне NVIDIA и ее партнеров.

Слухи о промежуточном апгрейде семейства начали циркулировать почти сразу после выхода средних моделей. Но если NVIDIA и собиралась добавить к некоторым устройствам пометку SUPER вместе с несколькими процентами быстродействия и дополнительными гигабайтами VRAM, общее удорожание чипов оперативной памяти (в том числе изначально дорогостоящих микросхем GDDR7) наверняка заставило отложить, а может и вовсе отменить эти планы.

Производитель NVIDIA Модель GeForce RTX 5050 GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5090 Графический процессор Название GB207 GB206 GB206 GB205 GB203 GB203 GB202 Архитектура Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Техпроцесс TSMC 4NP TSMC 4NP TSMC 4NP TSMC 4NP TSMC 4NP TSMC 4NP TSMC 4NP Число транзисторов, млрд 16,9 21,9 21,9 31 45,6 45,6 92,2 Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц 2 317/2 572 2 280/2 497 2 407/2 572 2 325/2 512 2 295/2 452 2 295/2 617 2 017/2 407 Шейдерные ALU (FP32) 2 560 3 840 4 608 6 144 8 960 10 752 21 760 Блоки наложения текстур (TMU) 80 120 144 192 280 336 680 Блоки операций растеризации (ROP) 32 48 48 80 96 112 176 Тензорные ядра 80 120 144 192 280 336 680 RT-ядра 20 30 36 48 70 84 170 Объем кеша L2, Мбайт 24 32 32 40 64 64 88 Оперативная память Разрядность шины, бит 128 128 128 192 256 256 512 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR7 SGRAM GDDR7 SGRAM GDDR7 SGRAM GDDR7 SGRAM GDDR7 SGRAM GDDR7 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 20 28 28 28 28 30 28 Общая пропускная способность, Гбайт/с 320 448 448 672 896 960 1 792 Объем, Гбайт 8 8 8/16 12 16 16 32 Производительность Пиковая производительность FP32, TFLOPS 13,2 19,2 23,7 30,9 43,9 56,3 104,8 Производительность FP64/FP32 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 Производительность FP16/FP32 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Прочее Шина PCI Express 5.0 x8 5.0 x8 5.0 x8 5.0 x16 5.0 x16 5.0 x16 5.0 x16 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b TDP/TBP, Вт 130 145 180 250 300 360 575 Розничная цена (США), $ 249 (рекоменд. на дату выхода) 299 (рекоменд. на дату выхода) 379/429 (рекоменд. на дату выхода) 549 (рекоменд. на дату выхода) 749 (рекоменд. на дату выхода) 999 (рекоменд. на дату выхода) 1 999 (рекоменд. на дату выхода)

⇡#Серия Radeon RX 9000

Если судить по каталогу Radeon нового поколения, AMD проявляет еще меньший интерес к рынку десктопных GPU, чем ее главный конкурент. Компания выпустила пять моделей 9000-й серии, но лишь три из них (Radeon RX 9060 XT, RX 9700 и RX 9700 XT) предназначены для розничного рынка за пределами Китая, а в основе всей серии лежат два графических процессора. Несмотря на это, «красные» новинки могут похвастаться заметно лучшим приростом быстродействия на доллар стоимости, чем продукты NVIDIA.

Старший чип семейства — Navi 48 — по основным количественным характеристикам больше напоминает Navi 32 (GPU второго эшелона в основе Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT), чем Navi 31 (все разновидности Radeon RX 7900). В этот раз AMD отказалась от чиплетов в пользу монолитного кристалла, однако Navi 48 содержит почти столько же транзисторов, как Navi 31, и сулит больший уровень игровой производительности благодаря апгрейду архитектуры, сфокусированному на прежних слабостях «красных» GPU.

Логику RDNA 4 мы рассматривали подробно в обзоре Radon RX 9070 XT. Одним из ее важнейших нововведений является удвоенный темп исполнения матричных операций. Конечно, если взять для сравнения графические процессоры NVIDIA, чипы Navi всего лишь дошли до уровня позапрошлой «зеленой» архитектуры — Ampere. Кроме того, в то время как чипы NVIDIA и Intel используют для инференса отдельные массивы ALU, в архитектуре RNDA 4 эта работа по-прежнему ложится на шейдерные SIMD. И все же в смешанной нагрузке, которой является игровой рендеринг, подход AMD оправдывает себя. Неспроста четвертая по счету версия FSR наконец-то опирается на ИИ, в том числе и для генерации кадров, а используемые модели представляют собой гибридный вариант сверточных сетей и трансформеров. В отличие от прошлых версий FSR, которые работали практически на любом железе, FSR 4 совместима только с графическими процессорами архитектуры RDNA 4, что по-своему выгодно для AMD, ведь ускорители NVIDIA больше не могут похвастаться совместимостью со всеми технологиями апскейлинга, какие существуют на рынке.

Другим направлением реформ архитектуры RDNA стала трассировка лучей: AMD удвоила пропускную способность блоков аппаратного рейтрейсинга, а также начала использовать более эффективные структуры BVH. К сожалению, и здесь «красное» железо по-прежнему отстает от решений NVIDIA и Intel, но разрыв хотя бы не так велик, как прежде.

Несмотря на то, что Radeon RX 9070 XT поступил в продажу по рекомендованной стоимости $599, ускоритель почти не уступает 899-долларовой флагманской модели прошлого поколения — Radeon RX 7900 XTX — в растеризованных играх и превосходит ее на 21 % в трассировке лучей. Жаль только, что 256-битная шина видеопамяти приговорила новинку к 16 Гбайт объема VRAM, в то время как у Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX он равен 20 и 24 Гбайт соответственно.

Radeon RX 9070 XT одержал символическую победу над своим главным конкурентом — GeForce RTX 5070 Ti — в растеризации, но в играх с рейтрейсингом среднее преимущество GeForce RTX 5070 Ti достигает 32 %, а в полностью трассированных — и того больше. Нехватку быстродействия Radeon RX 9070 XT компенсирует более низкая рекомендованная стоимость, которая проявляется и в российских ценах: от 74 999 руб. вместо 96 999 руб. за GeForce RTX 5070 Ti.

Версия Radeon RX 9070 без пометки XT основана на слегка урезанном кристалле Navi 48 и уступает старшей модели от силы 15 % игровой производительности. Видеокарта обладает такой же MSRP, как GeForce RTX 5070 ($549) и предсказуемо отстает от соперника в рейтрейсинге, но в этот раз преимущество «зеленого» ускорителя сводится к 11 % FPS при подходящем обоим устройствам разрешении экрана, а в растеризации Radeon RX 9070 лидирует с примерно таким же отрывом. Впрочем, главным достоинством видеокарты AMD является объем VRAM в 16 Гбайт, ведь GeForce RTX 5070 имеет лишь 12 Гбайт локальной памяти. На российском рынке соперники продаются за одинаковые суммы от 64–66 тыс. руб., что определенно склоняет чашу весов в сторону «красных».

Наконец, Radeon RX 9060 XT стал первым и пока единственным розничным продуктом на базе чипа Navi 44. В главных паспортных характеристиках Navi 44 дублирует чип прошлого поколения Navi 33 (Radeon RX 7600 и 7600 XT), но при сопоставимой площади кристалла транзисторный бюджет GPU увеличился более чем вдвое, и это заметно на практике. В таких условиях Radeon RX 9060 XT является лучшей демонстрация преимуществ RDNA 4, ведь новинка превосходит Radeon RX 7600 XT на величину вплоть до 43 % в растеризованных играх и до 62 % в рейтрейсинге.

Radeon RX 9060 XT комплектуется 8 либо 16 Гбайт VRAM и получил рекомендованную стоимость $299/349. При равном объеме видеопамяти «красный» ускоритель AMD не уступает GeForce RTX 5060 Ti в растеризации и гибридном рендеринге, но в полностью трассированных играх может соперничать лишь с базовой версией RTX 5060. Российские цены Radeon RX 9060 XT в настоящий момент начинаются с 41 999 руб. за полноценную версию с 16 Гбайт VRAM, в то время как GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti (опять-таки, с 16 Гбайт видеопамяти) стоят как минимум 33 999 и 49 999 руб.

Производитель AMD Модель Radeon RX 9060 XT Radeon RX 9070 GRE Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT Графический процессор Название Navi 44 XT Navi 48 XL Navi 48 XT Navi 48 XTX Архитектура RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 Техпроцесс, нм TSMC N4C TSMC N4C TSMC N4C TSMC N4C Число транзисторов, млрд 29,7 53,9 53,9 53,9 Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц 1 700 /2 530/3 130 1 420 /2 220/2 790 1 330 /2 070/2 520 1 660 /2 400/2 970 Шейдерные ALU (FP32) 2 048 (4 096) 3 072 (6 144) 3 584 (7 168) 4 096 (8 192) Блоки наложения текстур (TMU) 128 192 224 256 Блоки операций растеризации (ROP) 64 96 128 128 Ray Accelerators 32 48 56 64 Объем Infinity Cache (L3), Мбайт 32 48 64 64 Оперативная память Разрядность шины, бит 128 192 256 256 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 20,1 18 20,1 20,1 Общая пропускная способность, Гбайт/с 322 432 643 643 Объем, Гбайт 8/16 12 16 16 Производительность Пиковая производительность FP32, TFLOPS 12,8 (25,6) 17,1 (34,3) 18,1 (36,1) 24,3 (48,7) Производительность FP64/FP32 1/32 (1/64) 1/32 (1/64) 1/32 (1/64) 1/32 (1/64) Производительность FP16/FP32 2/1 2/1 2/1 2/1 Прочее Шина PCI Express 5.0 x16 5.0 x16 5.0 x16 5.0 x16 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b TDP/TBP, Вт 150/160 220 220 304 Розничная цена (США), $ 299/349 (рекоменд. на дату выхода) Н/Д 549 (рекоменд. на дату выхода) 599 (рекоменд. на дату выхода)

⇡#Intel Arc B570 и B580

Хотя Intel успела выпустить старшую модель второго поколения ускорителей Arc еще в конце 2024 года, B-серии теперь приходится соперничать с решениями NVIDIA и AMD, представленными спустя несколько месяцев.

Компания все еще производит лишь один дискретный GPU нового поколения — BMG-G21, — который лег в основу ускорителей средней категории Arc B570 и Arc B580 и, так же, как чипы соперников, производится по технологической норме 5 нм. По теоретическому быстродействию шейдерных расчетов ускорители Intel принадлежат к средней категории и обладают всесторонне сильной (по крайней мере, на бумаге) архитектурой, которую мы разбирали в обзоре Arc B580.

Логика интеловских GPU второй волны — Battlemage — претерпела глубокую реорганизацию в сравнении с предыдущими кристаллами Alchemist. Так, исполнительная часть графического процессора сохранила прежнюю высокоуровневую организацию, но Intel укрупнила SIMD-массивы шейдерных ALU с целью упростить контрольную логику, переработала блоки трассировки лучей, а технология апскейлинга XeSS, которая опирается на матричные массивы XMX, теперь выполняет не только масштабирование, но еще и генерацию кадров. Важно и то, что архитектура Battlemage обеспечивает многократное ускорение функций графического API, предназначенных для разгрузки центрального процессора за счет пакетных команд и генерации работы собственными силами GPU. А ведь именно слабым фронтэндом объясняется большой разброс производительности, с которым столкнулись чипы Alchemist в современных играх. Наконец, ушли в прошлое самые грубые баги и неудобства раннего ПО для интеловских dGPU.

Как бы то ни было, в современных условиях дискретные видеокарты Intel нацелены на игры при разрешении 1080p и могут соревноваться на равных лишь с младшими представителями линейки GeForce RTX 50. Так, флагманская модель серии — Arc B580 — занимает промежуточное положение между GeForce RTX 5050 и RTX 5060 по быстродействию в растеризованных и трассированных играх, но обладает весьма конкурентоспособной стоимостью: «синий» ускоритель сейчас доступен за сумму от 29 999 руб., а его соперники — 27 999 и 33 999 руб. соответственно. При этом Intel Arc B580 еще и несет 12 Гбайт видеопамяти, в то время как младшие модели NVIDIA имеют лишь 8 Гбайт VRAM.

Что касается Arc B570, то небольшая разница в розничной стоимости между этой видеокартой и Arc B580 (младшая модель стоит от 26 999 руб.) не способна компенсировать потерю вычислительных блоков GPU и, что более важно, 2 Гбайт VRAM. Пародоксально, но текущая цена Arc B570 оправдана только существованием еще менее удачного продукта NVIDIA — GeForce RTX 5050: устройства обладают сопоставимым быстродействием в играх, но Arc B570, как ни крути, и дешевле, и превосходит соперника по объему видеопамяти.