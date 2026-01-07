На CES 2026 представили пауэрбанк на колёсах, который сам ищет свет для зарядки

Компания Jackery представила на выставке CES 2026 уникальное решение — самонаводящийся генератор, который самостоятельно обнаруживает места с наибольшим присутствием солнечного или искусственного света и придерживается их для зарядки.

Оснащённый системами машинного зрения и навигации робот Solar Mars Bot перемещается по двору или кемпингу своего владельца, определяет участок с наибольшим присутствием солнечного света и самостоятельно перемещается в его направлении. Задача системы — обеспечить гибкий источник электропитания как дома, так и в походных условиях на свежем воздухе, действуя в автономном режиме.

Solar Mars Bot располагает складной солнечной батареей, которая при зарядке разворачивается на несколько панелей и обеспечивает подачу до 600 Вт энергии. Сформировав запас, робот передаёт его на внешние потребители через различные выходные порты, выступая в качестве портативной электростанции, которая также может передвигаться туда, где она нужна владельцу больше всего.

Машина отслеживает уровень заряда собственной батареи и при необходимости возвращается на зарядную базу; актуальная информация транслируется владельцу на мобильное приложение. Функции дистанционного управления и мониторинга через 4G/5G помогают владельцу отслеживать показатели и местоположение Solar Mars Bot в реальном времени. Встроенный аккумулятор обладает достаточной ёмкостью, чтобы обеспечить длительную работу инструментов, электроники и наружных развлекательных систем; благодаря прочной конструкции робот справляется со своей задачей на различных типах местности и в непростых погодных условиях.