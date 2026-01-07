Сегодня 07 января 2026
На CES 2026 представили пауэрбанк на колёсах, который сам ищет свет для зарядки
На CES 2026 представили пауэрбанк на колёсах, который сам ищет свет для зарядки

Компания Jackery представила на выставке CES 2026 уникальное решение — самонаводящийся генератор, который самостоятельно обнаруживает места с наибольшим присутствием солнечного или искусственного света и придерживается их для зарядки.

Источник изображения: Jackery

Источник изображения: Jackery

Оснащённый системами машинного зрения и навигации робот Solar Mars Bot перемещается по двору или кемпингу своего владельца, определяет участок с наибольшим присутствием солнечного света и самостоятельно перемещается в его направлении. Задача системы — обеспечить гибкий источник электропитания как дома, так и в походных условиях на свежем воздухе, действуя в автономном режиме.

Solar Mars Bot располагает складной солнечной батареей, которая при зарядке разворачивается на несколько панелей и обеспечивает подачу до 600 Вт энергии. Сформировав запас, робот передаёт его на внешние потребители через различные выходные порты, выступая в качестве портативной электростанции, которая также может передвигаться туда, где она нужна владельцу больше всего.

Машина отслеживает уровень заряда собственной батареи и при необходимости возвращается на зарядную базу; актуальная информация транслируется владельцу на мобильное приложение. Функции дистанционного управления и мониторинга через 4G/5G помогают владельцу отслеживать показатели и местоположение Solar Mars Bot в реальном времени. Встроенный аккумулятор обладает достаточной ёмкостью, чтобы обеспечить длительную работу инструментов, электроники и наружных развлекательных систем; благодаря прочной конструкции робот справляется со своей задачей на различных типах местности и в непростых погодных условиях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: робот, солнечные батареи, ces 2026
