Польский аналитик объяснил, зачем CD Projekt Red выпускать новое сюжетное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt спустя 11 лет после релиза

Польский аналитик Матеуш Хжановский (Mateusz Chrzanowski) из компании Noble Securities в разговоре с Eurogamer прояснил, откуда у него такая уверенность, что The Witcher 3: Wild Hunt в 2026 году получит ещё одно сюжетное дополнение.

Напомним, в декабре Хжановский предсказал, что неанонсированный третий аддон для The Witcher 3 выйдет к 11-летию игры, будет стоить $30, продастся за 2026 год в количестве 11 млн копий и положит начало рекламной кампании The Witcher 4.

В разговоре с Eurogamer Хжановский выразил 100-процентную уверенность, что CD Projekt Red на протяжении 2026 года выпустит «новый контент в значительном объёме», и «в 90 % случаев всё указывает на дополнение к The Witcher 3».

Хжановский руководствуется тем, что для выполнения первой из трёх финансовых целей программы поощрения акционеров (2 млрд злотых чистой прибыли с 2023 по 2026 год) CDPR ещё нужно заработать 700 млн злотых ($194 млн).

По мнению Хжановского, это указывает на необходимость для CDPR выпустить нечто более значительное, чем «очередное обновление или версия [существующей игры] для нишевой платформы».

Предполагается, что за новое дополнение к The Witcher 3 в ответе основанная выходцами из CDPR польская студия Fool's Theory (The Thaumaturge), которой также доверили разработку ремейка первого «Ведьмака».

The Witcher 3 вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. С момента изначального релиза в мае 2015 года игра получила два сюжетных дополнения — Hearts of Stone (2015) и Blood and Wine (2016).