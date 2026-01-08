Сегодня 08 января 2026
Власти потребовали от китайских компаний отменить заказы на американские ускорители Nvidia H200

В конце прошлого года американские власти разрешили Nvidia наладить поставки в Китай ускорителей H200 с архитектурой Hopper, и на днях глава компании пояснил, что закупки на этом направлении начнутся без громких официальных заявлений. Издание The Information выяснило, что власти КНР запретили некоторым местным разработчикам закупать H200 и потребовали отменить заказы.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Принцип «запрещаешь — предлагай» в данном случае сработает таким образом, что китайским разработчикам будет предложено приобретать ускорители отечественного происхождения. Точные условия приобретения ускорителей Nvidia для китайского рынка пока не сформулированы местными властями, но пока они пытаются предотвратить формирование крупных запасов H200, прежде чем правила будут установлены окончательно.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на этой неделе заявил, что спрос на H200 со стороны китайских заказчиков довольно высок, но лучше ориентироваться на количество закупаемых ускорителей, чем на какие-либо заявления китайских чиновников. Непосредственно оформление экспортных лицензий, которые позволят Nvidia наладить поставки ускорителей H200 в Китай, пока не завершено. Глава компании также выразил уверенность, что в определённый момент в Китай смогут попасть и более совершенные ускорители с архитектурой Blackwell и Rubin, если для этого будут созданы подходящие условия.

Источник:

Теги: nvidia, nvidia h200, китай, китайское правительство, ии
