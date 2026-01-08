Сегодня 08 января 2026
4 ZOPS производительности: Intel похвалилась поставками 100 млн ПК на процессорах с ИИ-ускорителями

Вопреки ожиданиям разработчиков процессоров, появление на рынке моделей с функцией локального ускорения работы с ИИ не стало стимулом к росту спроса в желаемых масштабах, а дорожающая память только усугубила ситуацию с продажами ПК. Это не мешает Intel доложить о поставках на рынок 100 млн ПК с функциями локального ускорения ИИ.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как поясняет ресурс PCGamer, на CES 2026 корпорация Intel сообщила о преодолении данного рубежа в течение двух предыдущих лет, напомнив, что соответствующими функциями оснащены процессоры Meteor Lake и Lunar Lake для ноутбуков. Помимо чисто количественной характеристики, понятной для восприятия, представители Intel обратились к более абстрактной величине.

Пользовательская база таких ПК, по данным Intel, измеряется четырьмя ZOPS с точки зрения быстродействия. Это четыре миллиарда триллионов операций (TOPS) в секунду. При этом Intel не выделяет, какая часть этого вычислительного ресурса на практике используется именно для работы с искусственным интеллектом. Представители Intel признали, что работающие с плавающей запятой блоки вычислений десятилетиями присутствовали в составе центральных процессоров, но они не находили широкого применения. Триггером к экспансии использования ИИ-ПК, по их мнению, станет популярность Copilot+ компании Microsoft. Как только эта технология начнёт активно и повсеместно применяться, все «дремлющие» вычислительные ресурсы ИИ-ПК окажутся востребованными и полезными.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
intel, ии-чип, meteor lake, lunar lake, процессоры
