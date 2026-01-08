Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Тактический шутер PUBG: Blindspot с элем...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Тактический шутер PUBG: Blindspot с элементами Rainbow Six Siege и Counter-Strike 2 скоро ворвётся в ранний доступ Steam

Разработчики из Arc Team и PUBG Corporation при поддержке издательства Krafton объявили дату выхода в раннем доступе тактического PvP-шутера PUBG: Blindspot — ответвления от королевской битвы PUBG: Battlegrounds.

Источник изображений: Krafton

Источник изображений: Krafton

Напомним, PUBG: Blindspot была официально представлена прошлой зимой и даже примерных сроков выхода до сих пор не имела, однако долго возможности поиграть ждать не придётся.

Как стало известно, PUBG: Blindspot выйдет в раннем доступе Steam уже 5 февраля и будет распространяться по условно-бесплатной модели. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

На старте раннего доступа PUBG: Blindspot предложит «достойный и рабочий игровой опыт», все основные механики, мультиплеерные матчи в формате «пять на пять» и разные классы персонажей.

Обещают регулярные обновления с улучшением геймплейных систем, балансировкой классов и оружия, новыми функциями и контентом. Продолжительность раннего доступа будет зависеть от темпов разработки и отзывов игроков.

Скриншоты
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

Заявлены напряжённые перестрелки с претензией на реализм, знакомое игрокам PUBG: Battleground и новое оружие, уникальные агенты со своими предпочтениями и гаджетами, а также поддержка русского языка.

Сражения в PUBG: Blindspot проходят с видом сверху: атакующие должны взломать спрятанный в здании Крипт, а обороняющиеся — не допустить этого. Опробовавшие игру журналисты называют её смесью Rainbow Six Siege и Counter-Strike 2.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Из-за бездействия Valve фанатский ремейк Counter-Strike 1.6 оказался под угрозой отмены — у CS: Legacy остался последний шанс
Хакеры опять взломали Rainbow Six Siege и устроили раздачу банов по мотивам популярного мема
Лучше поздно, чем никогда: спустя почти десять лет Ubisoft наконец добавила достижения для Rainbow Six Siege в Steam
Rockstar до сих пор не приступила к полировке GTA VI и не может допустить осечки — от игры «зависит судьба всего акционерного капитала Take-Two»
WhatsApp добавил в групповые чаты теги, текстовые стикеры и напоминания о событиях
OpenAI запустила бета-версию ChatGPT Health — персонального консультанта по вопросам здоровья
Теги: pubg: blindspot, pubg corporation, krafton, шутер
pubg: blindspot, arc team, pubg corporation, krafton, шутер
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.