Тактический шутер PUBG: Blindspot с элементами Rainbow Six Siege и Counter-Strike 2 скоро ворвётся в ранний доступ Steam

Разработчики из Arc Team и PUBG Corporation при поддержке издательства Krafton объявили дату выхода в раннем доступе тактического PvP-шутера PUBG: Blindspot — ответвления от королевской битвы PUBG: Battlegrounds.

Напомним, PUBG: Blindspot была официально представлена прошлой зимой и даже примерных сроков выхода до сих пор не имела, однако долго возможности поиграть ждать не придётся.

Как стало известно, PUBG: Blindspot выйдет в раннем доступе Steam уже 5 февраля и будет распространяться по условно-бесплатной модели. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

На старте раннего доступа PUBG: Blindspot предложит «достойный и рабочий игровой опыт», все основные механики, мультиплеерные матчи в формате «пять на пять» и разные классы персонажей.

Обещают регулярные обновления с улучшением геймплейных систем, балансировкой классов и оружия, новыми функциями и контентом. Продолжительность раннего доступа будет зависеть от темпов разработки и отзывов игроков.

Скриншоты

Заявлены напряжённые перестрелки с претензией на реализм, знакомое игрокам PUBG: Battleground и новое оружие, уникальные агенты со своими предпочтениями и гаджетами, а также поддержка русского языка.

Сражения в PUBG: Blindspot проходят с видом сверху: атакующие должны взломать спрятанный в здании Крипт, а обороняющиеся — не допустить этого. Опробовавшие игру журналисты называют её смесью Rainbow Six Siege и Counter-Strike 2.