Nvidia возьмёт с китайских клиентов полную предоплату за H200 — Поднебесная разрешит поставки в этом квартале

В конце прошлого года власти США разрешили Nvidia поставлять ускорители вычислений H200 в Китай, хотя технически она до сих пор не получила экспортные лицензии. Готовность китайских властей разрешить закупки H200 будет документально оформлена в этом квартале, но Nvidia намеревается работать с китайскими клиентами на условиях полной предоплаты.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, китайские власти разрешат местным компаниям приобретать ускорители Nvidia H200 для использования в гражданском секторе, но их нельзя будет применять в оборонной сфере и инфраструктуре правительственных учреждений. Подобные ограничения предусмотрены, исходя из соображений национальной безопасности. Впрочем, представители государственного и оборонного сектора КНР всё равно смогут претендовать на получение права закупать H200, если смогут обосновать такую необходимость в особом порядке.

По неофициальным данным, Alibaba и ByteDance уже сообщили Nvidia о своей готовности заказать более чем по 200 000 ускорителей H200. Будут ли их вычислительные центры отнесены властями КНР к объектам критической инфраструктуры, пока сказать сложно, ведь номинально обе компании являются частными. Среди клиентов китайских провайдеров облачных сервисов имеются и государственные структуры, поэтому влияние закупок H200 на национальную безопасность в этом случае будет рассматриваться всесторонне.

С середины прошлого года власти КНР отговаривают китайских разработчиков от закупок менее производительных ускорителей Nvidia H20, предлагая отдать предпочтение ускорителям местного происхождения, но аналогов H200 по уровню быстродействия у китайских поставщиков пока нет. Возможно, власти Китая предпочтут пойти на компромисс с точки зрения соблюдения баланса интересов национальной ИИ-отрасли и обеспечения импортозамещения. По некоторым данным, покупатели H200 в Китае будут вынуждены «в нагрузку» приобретать несколько китайских ускорителей вычислений.

Попутно Reuters сообщает, что Nvidia будет поставлять H200 китайским клиентам только после полной предоплаты, стремясь тем самым исключить финансовые риски на фоне не самой стабильной геополитической ситуации. После 100-процентной предоплаты отменить поставку или изменить состав заказа будет невозможно. Впрочем, в отдельных случаях полную предоплату можно будет заменить другими видами финансовых гарантий. Ранее Nvidia работала с китайскими клиентами, требуя от них лишь частичной предоплаты за поставляемую продукцию. В случае с H200 ужесточение условий объясняется политической неопределённостью по поводу готовности властей КНР разрешить закупки этих ускорителей китайским компаниям.

Ранее Reuters сообщало, что китайские клиенты готовы купить более 2 млн ускорителей по цене около $27 000 за штуку, но в наличии у Nvidia наберётся не более 700 000 штук. Первая партия ускорителей H200 поступит в Китай до середины февраля, в дальнейшем Nvidia может заказать в производство дополнительное их количество для удовлетворения спроса на китайском рынке.

nvidia, nvidia h200, hopper, видеокарты, китайское правительство
