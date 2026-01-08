Сегодня 08 января 2026
«Конец близок»: Netflix подтвердила, когда выйдет последний сезон сериала «Ведьмак»

Пятый сезон должен стать для фэнтезийного сериала «Ведьмак» (The Witcher) от стримингового гиганта Netflix последним, и долго развязки приключений Геральта из Ривии ждать не придётся.

Источник изображений: Netflix

Напомним, Netflix подтвердила планы на пятый сезон «Ведьмака» ещё позапрошлой весной (его съёмки прошли в 2025 году вслед за четвёртым), однако сроки премьеры до сих пор ни разу не называла.

Как подметили журналисты Eurogamer, Netflix упомянула пятый сезон «Ведьмака» в обзорном текстовом материале об основных релизах 2026 года. Таким образом, премьера состоится до конца декабря.

Четвёртый сезон стал первым, где Геральта сыграл не Генри Кавилл, а Лиам Хемсворт

Согласно опубликованной Netflix завязке пятого сезона «Ведьмака», «конец близок». Тёмные силы по всему Континенту объединяют усилия, чтобы реализовать свои злодейские планы в отношении Цири.

«Даже если Геральт и Йеннифэр смогут спасти дочь и исполнить своё последнее желание — воссоединиться как семья, — им придётся столкнуться с невиданными препятствиями и врагами», — интригует Netflix.

Ранее сообщалось, что четвёртый и пятый сезоны перескажут оставшиеся книги из основного цикла литературной саги Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski) — «Крещение огнём», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера».

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix вышел 30 октября 2025 года, заслужил самые низкие за весь сериал оценки критиков на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes (59 %) и провалился по просмотрам на фоне предыдущих.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
the witcher, netflix, экранизация
