«Конец близок»: Netflix подтвердила, когда выйдет последний сезон сериала «Ведьмак»

Пятый сезон должен стать для фэнтезийного сериала «Ведьмак» (The Witcher) от стримингового гиганта Netflix последним, и долго развязки приключений Геральта из Ривии ждать не придётся.

Напомним, Netflix подтвердила планы на пятый сезон «Ведьмака» ещё позапрошлой весной (его съёмки прошли в 2025 году вслед за четвёртым), однако сроки премьеры до сих пор ни разу не называла.

Как подметили журналисты Eurogamer, Netflix упомянула пятый сезон «Ведьмака» в обзорном текстовом материале об основных релизах 2026 года. Таким образом, премьера состоится до конца декабря.

Согласно опубликованной Netflix завязке пятого сезона «Ведьмака», «конец близок». Тёмные силы по всему Континенту объединяют усилия, чтобы реализовать свои злодейские планы в отношении Цири.

«Даже если Геральт и Йеннифэр смогут спасти дочь и исполнить своё последнее желание — воссоединиться как семья, — им придётся столкнуться с невиданными препятствиями и врагами», — интригует Netflix.

Ранее сообщалось, что четвёртый и пятый сезоны перескажут оставшиеся книги из основного цикла литературной саги Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski) — «Крещение огнём», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера».

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix вышел 30 октября 2025 года, заслужил самые низкие за весь сериал оценки критиков на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes (59 %) и провалился по просмотрам на фоне предыдущих.