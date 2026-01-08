Сегодня 08 января 2026
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники AMD продаёт старьё, а Intel неправильно ...
AMD продаёт старьё, а Intel неправильно сравнивает производительность — чипмейкеры обменялись любезностями на CES 2026

Анонс процессоров Panther Lake на выставке потребительской электроники CES 2026 стал поводом для острой перепалки между Intel и AMD. Компании обвинили друг друга в использовании неоднозначных маркетинговых тактик и попытках ввести потребителей в заблуждение.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Представитель AMD, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских продуктов Рахул Тику (Rahul Tikoo), в беседе с Tom's Hardware раскритиковал представленные Intel сравнительные тесты Panther Lake. По его словам, компания сравнивала свой флагманский чип со среднеуровневыми и более старыми процессорами Ryzen, что он назвал нечестным подходом. Тику заявил, что топовые решения AMD, такие как Strix Halo или Ryzen AI Max, значительно превзойдут новинку Intel, особенно в графической производительности, а для игр потребители в любом случае будут выбирать специализированные чипы.

Сама Intel заявляет, что её новинки Core Ultra Series 3 Panther Lake демонстрируют до 77 % прироста игровой производительности относительно Lunar Lake и до 82 % — по сравнению с AMD Ryzen AI 9 HX 370 при нативном рендеринге. Однако, как пишет PCGamer, Тику выразил скептицизм по поводу этих цифр, намекнув на то, что высокая стоимость Panther Lake может нивелировать эти преимущества.

Со своей стороны, Intel также не осталась в долгу. Ниш Нилалоджан (Nish Neelalojan), старший директор по управлению продуктами для клиентских устройств, в интервью изданию PCWorld заявил, что AMD продаёт решения на базе устаревших кремниевых платформ, в то время как Intel предлагает современные процессоры, созданные специально для текущего рынка. С технической точки зрения аргументы Intel имеют основания: Panther Lake производится по техпроцессу Intel 18A с использованием транзисторов gate-all-around и задней подачи питания, тогда как конкурирующий чип Gorgon Point использует узел TSMC N4, являющийся оптимизированной версией процесса N5 FinFET. Чипы AMD серий Strix Halo, Strix Point и предстоящая линейка Gorgon Point AI 400 по-прежнему опираются на архитектуру графики RDNA 3.5 и более старые проектные решения, а Gorgon Point представляет собой, по сути, обновление Strix Point с улучшенным управлением питанием, работающее на том же техпроцессе.

Ситуация осложняется запутанной номенклатурой и частыми обновлениями, которые затрудняют понимание того, какие чипы действительно используют новое железо. Например, в линейке Ryzen Z2 для портативных игровых систем представлены модели с совершенно разными характеристиками. В частности, Ryzen Z2 A построен на устаревшем 7-нм техпроцессе с ядрами Zen 2 и графикой RDNA 2, а Ryzen Z2 Go использует чип Rembrandt с четырьмя ядрами Zen 3+. При этом стандартный Ryzen Z2 и особенно Z2 Extreme обладают значительно более высокой производительностью благодаря ядрам Zen 5 и графике RDNA 3.5.

Несмотря на взаимные обвинения, по мнению экспертов, такая ожесточённая конкуренция между гигантами индустрии, несомненно, в конечном итоге может пойти на пользу потребителям, стимулируя развитие технологий, особенно в секторе игровых устройств. При этом успех Panther Lake будет зависеть не только от заявленного прироста производительности в играх, но и от его итоговой стоимости и доступности.

Источник:

Теги: amd, intel, ces 2026
