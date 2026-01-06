AMD представила настольный суперкомпьютер AI Halo — конкурент Nvidia DGX Spark, но с поддержкой Windows и игр

На выставке CES 2026 компания AMD анонсировала настольный суперкомпьютер AI Halo. Система, выполненная в форме мини-ПК и построенная на базе процессоров серии Strix Halo (Ryzen AI MAX 300), предназначена для локального запуска ИИ-моделей. Однако, как указывает VideoCardz, новинку также можно использовать и для других задач, включая игры.

Очевидно, что AI Halo должен составить конкуренцию системам DGX Spark от Nvidia. Однако последние не только дорого стоят (от 3000 до 4000 долларов), но ещё и не поддерживают операционные системы Windows, что существенно ограничивает сценарии их использования.

AMD заявляет, что AI Halo обеспечит полную поддержку ROCm и ведущих моделей с открытым исходным кодом уже на старте продаж. Это важно, поскольку система ориентирована на локальные модели ИИ, а не на облачную разработку.

Запуск AI Halo запланирован на второй квартал этого года. Полные технические характеристики системы AMD пока не сообщает. Однако ключевым преимуществом AI Halo является поддержка Windows. Пользователи могут загружать две операционные системы или переключаться между ними и использовать систему в том числе и для игр. Это непрактично для DGX Spark, который использует архитектуру Arm и полагается на эмуляцию.

О стоимости AI Halo компания AMD тоже пока не сообщила.