Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... После наплыв обнаженки Grok отключил ген...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

После наплыв обнаженки Grok отключил генерацию изображений для большинства пользователей

После шквала критики и угроз штрафа, а также возможной блокировки со стороны регулирующих органов по всему миру из-за использования ИИ-чат-бота Grok для создания изображений сексуального характера и насилия, стартап xAI Илона Маска (Elon Musk) отключил функцию генерации изображений по запросу для большинства пользователей, сообщил ресурс The Guardian.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Согласно исследованию The Guardian, Grok использовался для создания порнографических видеороликов с участием женщин без их согласия, а также генерации изображений женщин со сценами насилия и убийства.

В соцсети X в аккаунте Grok сообщается, что «создание и редактирование изображений в настоящее время ограничено платными подписчиками». Это означает, что ситуация взята под контроль, поскольку платные подписчики предоставляют стартапу свои данные и информацию о кредитных картах, и их можно идентифицировать в случае неправомерного использования функции генерирования изображений.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Keir Starmer) потребовал, чтобы соцсеть X «взяла под контроль» поток созданных с помощью ИИ фотографий частично одетых женщин и детей на платформе, назвав этот контент «позорным» и «отвратительным» и пригрозив принять жёсткие меры против платформы.

Стармер заявил, что заручился поддержкой телеком-регулятора Великобритании Ofcom в отношении принятия мер в связи с этим. «Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть. Я попросил рассмотреть все варианты. Это отвратительно. X должна взять себя в руки и удалить этот материал. Мы примем меры, потому что это просто недопустимо», — добавил он.

The Guardian отметил, что Маск неоднократно сталкивался с публичными призывами удалить или ограничить функцию генерации изображений Grok, но до сих пор никаких действий по этому поводу не предпринимал.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ЕС обязал соцсеть X продлить сроки хранения документов Grok из-за скандала
Стартап xAI Илона Маска привлёк ещё $20 млрд в очередном раунде финансирования
У Grok сломался регулятор подхалимства к Илону Маску — бот решил, что он совершенен во всём и даже может воскрешать людей
В Gmail появились ИИ-входящие — Gemini разберёт письма за пользователя и поставит задачи
Character.AI и Google урегулировали иски о подростковых самоубийствах после общения с ИИ
OpenAI запустила бета-версию ChatGPT Health — персонального консультанта по вопросам здоровья
Теги: xai, ии, илон маск, великобритания
xai, ии, илон маск, великобритания
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.