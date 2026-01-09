AMD FSR 4 Может появиться на видеокартах RDNA 3, в том или ином виде

В интервью PC World на CES 2026 руководитель отдела программного обеспечения AMD Андрей Здравкович (Andrej Zdravkovic) ответил на вопрос, который постоянно задают многие владельцы видеокарт Radeon 7000: появится ли когда-нибудь стек Redstone (FSR 4) на RDNA 3? Здравкович возглавляет группу программного обеспечения для графических процессоров Radeon и также является главным директором по программному обеспечению в AMD, поэтому именно он принимает окончательное решение.

Программный пакет технологий Redstone построен на основе новых графических функций, управляемых машинным обучением. AMD хочет, чтобы пользовательский опыт при знакомстве с FSR 4 соответствовал высоким стандартам качества и отзывчивости. В этом контексте компания обеспечила официальную поддержку полного пакета Redstone только для видеокарт на архитектуре RDNA 4. На видеокартах более старых поколений нововведение не смогло бы обеспечить тех целей, которые ставились перед ним изначально, а в какой-то степени могло бы даже ухудшить конечный результат.

Представитель PC World Адам Патрик Мюррей (Adam Patrick Murray) не был удовлетворён этим ответом и попросил Здравковича объяснить, почему AMD не может позволить пользователям тестировать FSR 4 на других сериях графических процессоров. Здравкович заявил, что AMD не против моддеров, которые встраивают части Redstone в игры для поддержки старых карт. Он также заявил, что на сегодняшний день официальный бета-тест технологий Redstone для RDNA 3 не планируется. В то же время он положительно отреагировал на идею добровольного тестирования и попросил предложить варианты её реализации в качестве эксперимента с возможностью выбора и чёткими ожиданиями результата.

Как пишет портал VideoCardz, идея «FSR4-lite» может иметь смысл. AMD могла бы выпустить отдельную, чётко обозначенную экспериментальную версию FSR 4 для RDNA 3, которая бы фокусировалась на том, что работает приемлемо в каждой отдельной игре, и игнорировала бы всё остальное. Пользователю предоставлялся бы выбор, а «официальный» выпуск FSR 4 от AMD для RDNA 3 исключил бы необходимость загрузки модов с сомнительных сайтов и в целом снизил бы градус замешательства среди владельцев предыдущего поколения видеокарт Radeon.

Очевидным примерном здесь является недавнее решение Nvidia в отношении DLSS. Компания предоставляет доступ к новым технологиям масштабирования для всех поколений видеокарт RTX, оставляя за скобками ресурсоёмкие режимы генерации кадров — они остаются привязанными только к новому поколению видеокарт. Nvidia не скрывает, что более современные модели могут снижать производительность на старых графических процессорах. Тестирование сообщества показало, что производительность серьёзно страдает на видеокартах GeForce RTX 2000 и RTX 3000. Но при этом у пользователей остаётся возможность попробовать новые технологи и решить, стоит ли их использовать на их картах.