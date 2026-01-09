Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software 3D-графика AMD FSR 4 Может появиться на видеокартах...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

AMD FSR 4 Может появиться на видеокартах RDNA 3, в том или ином виде

В интервью PC World на CES 2026 руководитель отдела программного обеспечения AMD Андрей Здравкович (Andrej Zdravkovic) ответил на вопрос, который постоянно задают многие владельцы видеокарт Radeon 7000: появится ли когда-нибудь стек Redstone (FSR 4) на RDNA 3? Здравкович возглавляет группу программного обеспечения для графических процессоров Radeon и также является главным директором по программному обеспечению в AMD, поэтому именно он принимает окончательное решение.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Программный пакет технологий Redstone построен на основе новых графических функций, управляемых машинным обучением. AMD хочет, чтобы пользовательский опыт при знакомстве с FSR 4 соответствовал высоким стандартам качества и отзывчивости. В этом контексте компания обеспечила официальную поддержку полного пакета Redstone только для видеокарт на архитектуре RDNA 4. На видеокартах более старых поколений нововведение не смогло бы обеспечить тех целей, которые ставились перед ним изначально, а в какой-то степени могло бы даже ухудшить конечный результат.

Представитель PC World Адам Патрик Мюррей (Adam Patrick Murray) не был удовлетворён этим ответом и попросил Здравковича объяснить, почему AMD не может позволить пользователям тестировать FSR 4 на других сериях графических процессоров. Здравкович заявил, что AMD не против моддеров, которые встраивают части Redstone в игры для поддержки старых карт. Он также заявил, что на сегодняшний день официальный бета-тест технологий Redstone для RDNA 3 не планируется. В то же время он положительно отреагировал на идею добровольного тестирования и попросил предложить варианты её реализации в качестве эксперимента с возможностью выбора и чёткими ожиданиями результата.

Источник изображения: YouTube / PC World

Источник изображения: YouTube / PC World

Как пишет портал VideoCardz, идея «FSR4-lite» может иметь смысл. AMD могла бы выпустить отдельную, чётко обозначенную экспериментальную версию FSR 4 для RDNA 3, которая бы фокусировалась на том, что работает приемлемо в каждой отдельной игре, и игнорировала бы всё остальное. Пользователю предоставлялся бы выбор, а «официальный» выпуск FSR 4 от AMD для RDNA 3 исключил бы необходимость загрузки модов с сомнительных сайтов и в целом снизил бы градус замешательства среди владельцев предыдущего поколения видеокарт Radeon.

Очевидным примерном здесь является недавнее решение Nvidia в отношении DLSS. Компания предоставляет доступ к новым технологиям масштабирования для всех поколений видеокарт RTX, оставляя за скобками ресурсоёмкие режимы генерации кадров — они остаются привязанными только к новому поколению видеокарт. Nvidia не скрывает, что более современные модели могут снижать производительность на старых графических процессорах. Тестирование сообщества показало, что производительность серьёзно страдает на видеокартах GeForce RTX 2000 и RTX 3000. Но при этом у пользователей остаётся возможность попробовать новые технологи и решить, стоит ли их использовать на их картах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD всё же откроет исходный код FSR 4, но не полностью — и вот почему
Будущие консоли Xbox могут получить поддержку технологии AMD FSR Ray Regeneration
AMD FSR Redstone наконец вышла: ИИ-масштабирование, генератор кадров и реконструкция лучей — но только для самых новых Radeon
Apple научила ИИ строить 3D-сцены по одному фото — быстро и без домыслов
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров
ByteDance представила компактную ИИ-модель, которая превратит любое фото в качественную 3D-модель
Теги: rdna 3, fsr 4, redstone, amd radeon, видеокарты, radeon rx 7000
rdna 3, fsr 4, redstone, amd radeon, видеокарты, radeon rx 7000
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.