DLSS 4.5 сильно бьёт по производительности GeForce RTX 2000 и 3000 — Nvidia рассказала, почему

С выпуском последнего драйвера компания Nvidia добавила совместимым видеокартам поддержку технологии DLSS 4.5, и энтузиасты уже опробовали новую модель масштабирования, проведя тесты не только на новых, но и на более старых видеокартах серии GeForce RTX 3000. Результаты оказались неутешительными.

Как пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на Mostly Positive Reviews, сравнительные тесты DLSS 4.5 и 4.0 на видеокарте GeForce RTX 3080 Ti в Cyberpunk 2077 показывают, что производительность с более ресурсоёмкой версией DLSS 4.5 на 24 % ниже, чем с DLSS 4.0. При переключении на DLSS 4.5 и использовании предустановки RT Ultra в Cyberpunk 2077 наблюдалось снижение частоты кадров с 42 до 32 FPS. В разрешении 1440p падение производительности сократилось до 14 % — с 72 до 61 FPS, а при разрешении 1440p с отключённой трассировкой лучей производительность упала на 20 % — со 108 до 86 FPS. Mostly Positive Reviews также опубликовал результаты теста производительности в игре The Last of Us Part II при разрешении 1440p и высоких настройках графики с режимом DLSS «Качество». Производительность снизилась на 14 % при использовании DLSS 4.5 — со 154 FPS до 135 FPS в среднем.

Результаты тестов не вызывают удивления. Nvidia предупреждала, что не может гарантировать высокую производительность DLSS 4.5 на старых видеокартах RTX, в частности на моделях серий RTX 30 и RTX 20. DLSS 4.5 в пять раз более ресурсоёмка для тензорных ядер. Чтобы уменьшить влияние на производительность на более новых видеокартах RTX 40 и RTX 50, технология DLSS 4.5 использует точность FP8. Представитель Nvidia Джейкоб Фриман (Jacob Freeman) утверждает, что DLSS 4.5 работает всего на 2–3 % медленнее по сравнению с DLSS 4.0 на оборудовании серии RTX 50. К сожалению, тензорные ядра видеокарт серий RTX 30 и RTX 20 не поддерживают операции FP8.

Как отмечает портал Tom’s Hardware, владельцы старых карт серий RTX 30 и RTX 20 фактически наблюдают снижение вычислительной производительности DLSS ещё с момента запуска DLSS 4.0. Видеокарты серий RTX 20, RTX 30 и даже RTX 40 работают с масштабированием DLSS 4.0 медленнее по сравнению с видеокартами серии RTX 50. С выходом DLSS 4.5 этот эффект значительно усилился на старых картах. Nvidia выступила с официальным пояснением:

«Мы получили некоторые вопросы от сообщества относительно технологии DLSS 4.5 Super Resolution и хотели бы уточнить несколько моментов. Технология DLSS 4.5 Super Resolution использует модель Transformer второго поколения, которая повышает точность освещения, уменьшает ореолы и улучшает временную стабильность. Улучшение качества изображения достигается за счёт расширенного обучения, алгоритмических улучшений и пятикратного увеличения вычислительной мощности. DLSS 4.5 Super Resolution использует точность расчётов FP8, ускоренную на видеокартах серий RTX 40 и 50, чтобы минимизировать влияние более ресурсоёмкой модели на производительность. Поскольку видеокарты серий RTX 20 и RTX 30 не поддерживают расчёты FP8, они будут испытывать большее влияние на производительность по сравнению с более новым оборудованием, и пользователи, возможно, предпочтут остаться на существующем пресете «Модель K» (DLSS 4.0) для более высокой частоты кадров.

DLSS 4.5 Super Resolution добавляет поддержку 2 новых предустановок:

Модель M: оптимизирована и рекомендуется для режима «Производительность» DLSS Super Resolution.

Модель L: оптимизирована и рекомендуется для режима «Сверхвысокая производительность» DLSS Super Resolution 4K.

Хотя модели M и L поддерживают режимы "Качество" DLSS Super Resolution, а также "Баланс" и режим DLAA, наилучшее соотношение качества и производительности пользователи увидят в режимах "Производительность" и "Сверхвысокая производительность". Кроме того, технология реконструкции лучей не обновлена до архитектуры Transformer второго поколения, преимущества обновления DLSS 4.5 видны только при использовании режима Super Resolution.

Чтобы убедиться, что нужная модель включена в настройках, включите отображение статистики в оверлее приложения Nvidia через Alt+Z > Статистика > Просмотр статистики > DLSS», — сообщила Nvidia на своём форуме в разделе «Вопросы и ответы».