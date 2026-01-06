Сегодня 06 января 2026
Nvidia выпустила графический драйвер с поддержкой DLSS 4.5 Super Resolution

Компания Nvidia выпустила первое обновление графического драйвера в 2026 году. Новый драйвер GeForce Game Ready 591.74 WHQL добавляет поддержку второго поколения Transformer-модели генерации изображения для DLSS Super Resolution, входящей в пакет технологий DLSS 4.5, для поддерживаемых игр.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Реализация технологий DLSS 4.5 доступна в настройках Nvidia App через функцию Override («Замещение») во вкладке «Глобальные настройки». Для использования DLSS 4.5 Super Resolution в пункте «Замещение DLSS — предустановки модели» необходимо выбрать значение «Последняя». Nvidia отмечает, что благодаря функции Override технологию DLSS 4.5 Super Resolution уже можно использовать в составе более чем 400 игр.

Список исправленных проблем:

  • исправлены проблемы со стабильностью игры Arena Breakout: Infinite;
  • исправлена проблема неправильной работы настройки «Цветовая интенсивность» в панели управления Nvidia, которая могла приводить к непоследовательным изменениям насыщенности цвета на рабочем столе и в приложениях, даже если эта настройка была включена;
  • исправлена проблема с полосатостью градиентов в режиме SDR;
  • восстановлена возможность отменить выбор «Показывать значок панели уведомлений» на панели управления Nvidia;
  • исправлена проблема, при которой включение RTX HDR на некоторых моделях телевизоров LG OLED приводило к появлению чёрного экрана.

Среди известных проблем Nvidia выделяет возможность искажения изображения в Call of Duty: Modern Warfare после установки нового драйвера. Также новый драйвер добавляет поддержку 63 G-Sync-совместимых мониторов.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 591.74 WHQL можно с сайта Nvidia или через приложение Nvidia App.

Источник:

Теги: nvidia geforce, драйвер, dlss 4.5, видеокарта
