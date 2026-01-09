TSMC нарастила квартальную выручку на 20 % и превзошла прогнозы

Тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции, сообщила о росте выручки в IV квартале на 20,45 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Превзойти прогнозы аналитиков компании помог высокий спрос на оборудование для систем искусственного интеллекта.

Компания, среди клиентов которой значатся Nvidia и Apple, стала одним из бенефициаров эпохи ИИ — она более чем компенсировала TSMC снижение спроса на чипы для потребительской электроники, обозначившееся в пандемию. Выручка в период с октября по декабрь составила 1,046 трлн тайваньских долларов ($33,11 млрд), подсчитали в Reuters на основе открытых данных. Аналитики ожидали увидеть 1,036 трлн тайваньских долларов ($32,79 млрд); в прогнозе самой компании значился диапазон от $32,2 млрд до $33,4 млрд — прогнозы производитель публикует в долларах США. В IV квартале 2024 года выручка TSMC была 868,46 млрд тайваньских долларов ($27,49 млрд).

Полные финансовые результаты за IV квартал 2025 года TSMC опубликует 15 января вместе с обновлённым прогнозом за текущий квартал и за весь год, включая планируемые капитальные затраты и прогноз по росту выручки. За минувший год торгующиеся на Тайбэйской бирже акции TSMC показали рост на 44,2 %, опередив рынок на 25,7 %.

Ранее тайваньская Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, сообщила о рекордных продажах в объёме 2,6028 трлн тайваньских долларов ($82,61 млрд), что соответствует росту на 22,07 %.